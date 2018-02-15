Четверг, 15 Февраля 2018 18:32

АрмИнфо. Заместитель председателя партии “Наследие” Армен Мартиросян в интервью АрмИнфо комментирует последние внутриполитические процессы в Армении. Делится видением роли и функций будущего президента страны, обосновывает стремление действующего президента страны стать премьером, комментирует внутриполитические процессы в соседнем Азербайджане.

13 февраля ваша партия провела встречу с кандидатом в президенты Армении Арменом Саркисяном. Поделитесь впечатлениями?

Обсуждение прошло в достаточно беспокойной атмосфере, было весьма насыщенным и содержательным и в основном касалось поиска возможностей решения существующих в Армении проблем о которых Саркисяну прекрасно известно, а также имеющихся в Конституции противоречий относительно обязанностей и прав президента. Определяя президента как главу государства, Конституция наделяет его же ответственностью за соблюдение буквы закона в условиях полного отсутствия в распоряжении президента правовых и прикладных механизмов для осуществления подобных полномочий и обязанностей. Иными словами, по части полномочий и обязанностей президента и их выполнения налицо конституционные противоречия. В свое время Армена Саркисяна уже назначали премьер-министром с целью изменения в стране ситуации, что успехом не увенчалось. И я испытываю непреодолимые сомнения относительно того, что ему это удастся сегодня, особенно в условиях существующей системы управления страной. В этом свете, мне представляется, что Армен Саркисян смог бы выполнять свои обязанности и функции в направлении смены ситуации и реализации реальных реформ намного эффективнее, находясь в кресле премьера, а не президента. Прогнозировать вектор его будущих действий в условиях наличия проблемной системы правления сегодня достаточно сложно, но то, что для успешной деятельности ему понадобятся общественная и международная поддержка однозначно.

Находятся ли, на Ваш взгляд, действующий президент Серж Саргсян и будущий президент Армен Саркисян в одной лодке?

Отталкиваясь от собственного политического опыта, могу сказать, что декларируемые и реальные намерения как правило существенно отличаются. Поэтому дать ответ на ваш вопрос я не могу. То что Серж Саргсян не идет по пути реформирования страны уже очевидно. В противном случае в Армении не было бы политзаключенных, не была бы уничтожена избирательная система, уничтожено и зачищено политическое поле, наконец, не стало бы возможно ничем не ограниченное воспроизводство авторитарной власти после второго срока. Армен Саркисян - человек, по большому счету, внесистемный, во внутриполитических дворцовых интригах замечен не был и посему идентифицировать его концепцию с концепцией его предшественника возможным не представляется.

В армянских СМИ уже прослеживается определенная кампания с целью очернения персоны Армена Саркисяна. Чем обусловлен подобный заказ, учитывая декларативно-церемониальный характер,которую будет носить власть будущего президента Армении?

К сожалению, 99% армянских СМИ, если не более, находятся в руках властей. И подобное положение вещей имеет объективные причины. Отсутствие независимого финансирования СМИ посредством получения средств за счет размещения рекламы, приводит к их финансированию из, в принципе, одного источника со всеми сопутствующими последствиями. На этом фоне, более чем очевидно, что черный пиар в отношении Армена Саркисяна инициирован и направляется именно властями. Аналогичным образом в свое время развязывались информационные кампании против других лиц, казалось бы, являющихся частью внутривластной системы. В случае Армена Саркисяна это делается с целью предотвращения появления у него состояния комфорта. Но и это не способно его остановить в случае наличия у Саркисяна желания осуществить в Армении реальные изменения.

Все последние законодательные изменения вокруг условий труда и главное функций будущего премьера позволяют с энной долей уверенности утверждать, что на всех парах к премьерскому креслу несется именно Серж Саргсян. Меж тем, осуществленное с его подачи реформирование Конституции, на первый взгляд, позволяет вполне успешно руководить страной из кресла “генсека” РПА, свалив всю ответственность на назначаемого парламентом премьер-министра. Что, на Ваш взгляд, заставляет Саргсяна стать именно премьером?

Простая армянская реальность. Имея под рукой реальные механизмы власти, данные различных олигархов, премьер-министр способен очень быстро совершить дворцовый переворот, совершить шаги, способные лишить генсека даже генсекства. В течение одного единственного дня в 1998 году практически вся партия “Армянское общенациональное движение”, утеряв власть, перелилась в общество “Еркрапа”, трансформировавшись впоследствии в республиканцев. И Серж Саргсян, сам будучи кадром Левона Тер-Петросяна, прекрасно видел как остальные кадры Тер-Петросяна удалили его от власти. Серж Саргсян прекрасно видел как удалило от власти Роберта Кочаряна его собственное окружение. Я не говорю уже о резких переменах в политических судьбах Тиграна Саркисяна, Овика Абрамяна и т.д. Соответственно, выводы Саргсяна весьма правильны и логичны – желая продолжать оставаться первой скрипкой, он не доверяет никому, включая собственное ближайшее окружение. На политическом поле, конечно, есть люди, способные придерживаться достигнутых договоренностей. Но, по крайней мере, во властном лагере, непосредственном окружении самого Саргсяна таких людей не просматривается.

Вы не усматриваете параллелей и взаимосвязи между переносом президентских выборов в Азербайджане на апрель с предстоящими в это же время внутривластными перестановками в Армении с дальнейшим проецированием на решение проблемы Арцаха?

Нет, я так не считаю. Наша партия принципиально увязывает внутренние проблемы Армении с проблемами безопасности. К примеру, возвращение в Армению хотя бы 30% от украденных и выведенных из нашей страны за последнее десятилетие $10 млрд., их использование в целях укрепления обороноспособности страны практически свело бы к нулю угрозу новой карабахской войны. Не говоря уже об апрельской войне. Приближение сроков президентских выборов в Азербайджане я так же связываю с вопросами безопасности. Внутренних посылов в пользу необходимости переноса сроков президентских выборов в соседней стране я не вижу. Армения, конечно, пытается соревноваться с Азербайджаном по части позорного состояния прав человека, в авторитаризме, количестве политзаключенных, однако, к счастью, пока что от Азербайджана отстает. Соответственно переизбранию Ильхама Алиева в октябре в самом Азербайджане ничего не мешало. В этом свете, причины следует искать во внешней политике.

Вы имеете ввиду карабахское урегулирование или же речь идет о более глобальных процессах?

Внешнеполитический вектор Баку сегодня упирается в две проблемы: арцахскую и достаточно тревожную региональную геополитическую ситуацию, также способную обрести связку с арцахской проблемой в будущем. Сказать, который из двух сценариев лежит в основе алиевской мотивации, я сегодня затрудняюсь, однако, уже понятно, что оба сценария взаимосвязаны с планами решения арцахской проблемы путем переговоров и взаимных компромиссов. При этом, по-прежнему, сохраняется и перспектива силового варианта разрешения арцахской проблемы в понимании Баку. На мой взгляд, речь идет не только о территории нынешней Республики Арцах или бывшей НКАО. Речь идет о территории Армении в виде Сюникской области, на которую в начале прошлого столетия заявляли претензии еще предки азербайджанцев в лице, проживающих в Нахиджеване кавказских татар. Учитывая, что Россия, как и тогда, активно вооружает Азербайджан, а Турция уже фактически имеет военное присутствие в Нахиджеване, ситуация сегодня, в принципе, практически не изменилась. В этом свете, любой компромисс по Арцаху, к примеру, этим летом, со стороны Баку для Алиева будет легче осуществить уже будучи избранным на очередной срок президентом. Алиеву будет очень трудно объяснить азербайджанцам даже признание Арцаха в обмен на сдачу части территорий. Предугадать же последствия военных действий в отношении Арцаха и Армении, предугадать реакцию сверхдержав, сегодня не может никто, причем, не только в Азербайджане. В Сирии же сегодня все воюют со всеми, и эта нестабильность вполне способна выплеснуться в наш регион, особенно учитывая активную вовлеченность в афринскую операцию Турции. Предполагаю, что Алиев учитывает в своих действиях и эту угрозу.