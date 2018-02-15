Четверг, 15 Февраля 2018 18:28

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал возможные последствия санкций США в отношении предприятий российского ВПК для армяно-российского военно- технического сотрудничества. <Мы должны учитывать все возможные развития>, - заявил в беседе с журналистами Шаварш Кочарян 15 февраля после заседания правительства.

По словам замминистра, не следует забегать вперед. <Мы следим за ситуацией, и заинтересованы в сохранении сотрудничества с РФ в этой области, поскольку в этом - одна из составляющих нашей безопасности>,- указал Кочарян.

В ответ на вопрос, ведутся ли по этому поводу консультации с американской стороной, он ответил: <Пока вопрос конкретно не стоит, это не требует переговоров с российской или американской сторонами>.

Ранее армянские СМИ, со ссылкой на американское диппредставительство в РА, сообщали, что США уведомили правительство Армении о том, что в случае заключения "значительных сделок" с российскими компаниями военно- промышленного комплекса, страна может оказаться под угрозой применения возможных санкций. Отмечалось, что санкции предварительно не обсуждаются. Между тем, в правительстве Армении в ноябре 2017 года был утвержден очередной государственный экспортный кредит между Республикой Армения правительством Российской Федерации. Согласно проекту соглашения, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в размере $100млн. для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах. На основании кредитного соглашения, между Министерством обороны Армении и ОАО "Рособоронэкспорт" будут заключены отдельные соглашения о порядке, сроках поставок вооружений и военной техники. Раннее, Москва уже предоставила Армении оборонный кредит в $200 млн сроком на 10 лет. Помимо этого, согласно подписанному в 2010 году Протоколу к договору о 102-й военной базе в Гюмри, которым срок дислокации базы был продлен до 2044 года, Москва берет на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории Армении.