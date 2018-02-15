Четверг, 15 Февраля 2018 18:10

АрмИнфо. Новоназначенный посол Чили в РА Родриго Ньето Матураны (резиденция- Москва) вручил копии верительных грамот главе МИД Армении Эдварду Налбандяну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Налбандян выразил надежду, что посол своей деятельностью будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Армении в Чили в 2014 году и направленных на углубление и расширение двусторонних отношений.

В свою очередь посол подчеркнул, что Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией и заверил, что приложит максимум усилий в этом направлении.

Налбандян выразил благодарность послу, за принятие в 2007 году Сенатом Чили, а в 2015 году парламентом резолюции по признанию и осуждению Геноцида армян в Османской империи.

На встрече стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в разных сферах, проведения межмидовских консультаций, укрепления сотрудничества на международных площадках, формирования нормативной базы, активизации контактов в межпарламентском формате, а также стимулирования торгово-экономических контактов.

Налбандян рассказал о последних развитиях в нагорно-карабахском конфликте, а также об усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию конфликта.