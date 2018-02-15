Четверг, 15 Февраля 2018 16:53

АрмИнфо. Свое участие в саммите Франкофонии, который пройдет 11-12 октября 2018 года в Ереване, подтвердили главы Франции и Канады. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян 15 февраля после заседания правительства.

По словам Кочаряня, на сегодня окончательный состав участников саммита Франкофонии неизвестен. <Однако участие глав двух важнейших стран-франкофонов - Франции и Канады, уже подтверждено>,- заявил замминистра ИД.

Отметим, что 11-12 октября в Ереване пройдет 17-ый саммит Франкофонии, в котором примут участие порядка 50 стран мира. В рамках саммита состоится также бизнес- форум. Президент Армении расценил саммит Франкофнии, как самое значимое и масштабное событие со времен независимости страны.