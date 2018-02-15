Четверг, 15 Февраля 2018 16:19

АрмИнфо. "Нам необходимо начать программы, направленные на совершенствование борьбы с коррупцией, укрепление демократии, улучшение системы образования, а также на консолидацию общества". Об этом во время своей предвыборной встречи в офисе Всеобщего армянского благотворительного союза заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Армении, посол РА в Великобритании Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что в Армении много проблем, которые необходимо решать путем диалога. "Наша страна нуждается в диалоге. Нам нужна страна, в которой люди должны бороться с нищетой. Каждый гражданин должен быть в состоянии содержать свою семью своей достойной работой, постоянно обогащаться, а не беднеть. Мы не можем преодолеть эти проблемы, пока у нас нет национального диалога", - заявил кандидат от РПА.