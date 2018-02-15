Четверг, 15 Февраля 2018 16:15

АрмИнфо. Фракция блока "Елк" Ереванского совета старейшин строго осуждает применение насилия в отношении столичных старейшин от оппозиционной партии "Еркир цирани" со стороны представителей правящей Республиканской партии.

Как говорится в заявлении блока, поступившем в АрмИнфо, фракция "Елк" требует от полномочных структур предпринять меры по привлечению к ответственности виновников инцидента.

Напомним, что во время заседания столичного совета старейшин произошло чрезвычайное происшествие - член оппозиционной фракции партии "Еркир цирани" Марина Хачатрян принесла с собой банку с канализационными отходами и попыталась поставить ее на стол председательствующего на заседании мэра Тарона Маркаряна. Таким образом, Хачатрян пыталась показать, в каких условиях живут жители ереванского района Нубарашен, куда стекаются сточные воды из здания Уголовно-исправительного учреждения "Нубарашен". Однако, Тарон Маркарян, осознав грозящую ему опасность, велел членам фракции Республиканской партии остановить Хачатрян и изъять у нее банку с веществом. Этому попытались воспрепятствовать члены фракции "Еркир цирани", которые кричали, что депутаты Совета старейшин должны дышать таким же отравленным воздухом, каким дышат жители Еревана. В результате мужчины из фракции РПА набросились с кулаками на женщин из "Еркир цирани", нанося побои и оплеухи. В дело вмешались члены фракции "Елк", которые попытались разнять разгорячившихся старейшин. В результате заседание Совета было прервано, в здание мэрии прибыли сотрудники Полиции, а также бригада психиатров.