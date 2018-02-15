Четверг, 15 Февраля 2018 16:12

АрмИнфо. В Ереване под Давидашенским мостом 15 февраля в районе 14:30 были обнаружены два трупа - женщины 1981 года рождения и девочки 2009 года рождения.

После сигнала в Министерство чрезвычайных ситуаций на место инцидента выехал оперативный расчет и спасатели. По предварительной информации, погибшие - мать и дочь, покончили собой, бросившись вниз с моста.