Четверг, 15 Февраля 2018 15:42

АрмИнфо. Депутат Меджлиса Турции от Курдской демпартии народов Каро Пайлян заявил о том, что вмешательство властей в процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви неприемлемо. Об этом сообщает Ermenihaber.am.

На своей странице в микроблоге Twitter депутат написал: "С целью назначения своего ставленника в Константинопольской епархии власти пошли на интриги, заслуживающие изучения. Однако мы не принимаем его. Мы хотим избрать нового патриарха".

После состоявшегося на днях в губернии Стамбула внеочередного собрания с участием министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, членов инициативной группы, занимающейся выборами предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ и руководителей фонда армянской общины, духовный совет Константинопольской епархии ААЦ во время экстренного собрания 9 февраля принял решение сохранить за Арамом Атешяном сан наместника патриарха епархии. Согласно распространенному заявлению, Патриархия призывает вернуться к положению до религиозного собрания 26 октября 2016 года, когда на пост местоблюстителя был предложен Гарегин Бекчян. После этого решения Бекчян покинул Константинополь и отказался от дальнейшего участия в выборах.

Напомним, что в результате затяжной болезни патриарха Константинопольской епархии Месропа Мутафяна его местоблюстителем был назначен Арам Аташян. Однако его последние действия и заявления были расценены армянской общиной Турции предательскими, и в результате давления Атешян был вынужден подать в отставку, а его позицию временно занял архиепископ Гарегин Бекчян.