Четверг, 15 Февраля 2018 14:56

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Москву в Посольстве Армении в России от имени Председателя Национального Собрания РА Ара Баблояна состоялся прием, на котором присутствовали послы 12 стран, депутаты СФ ФС и Госдумы РФ, представители армянской общины и другие должностные лица.

Обращаясь к собравшимся армянский спикер, в частности, подчеркнул: "Хотел бы отметить роль армянской общины России, которая в значительной степени содействует развитию межгосударственных отношений наших стран. С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества. Мы уверены, что армяне в России, равно как и россияне в Армении - это прочный мост, который связывает наши страны. После обретения независимости, на протяжении четверти века Республика Армения и Российская Федерация неуклонно наращивали союзническое взаимодействие. Наши страны являются активными участниками евразийского интеграционного процесса, из года в год набирает обороты децентрализованное сотрудничество, последовательно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере, в области культуры и образования, здравоохранении и туризма. Армянский и российский народы вместе прошли сквозь многие испытания и лишения, что только укрепило наше братство. Мы вместе и будем вместе на века".

Отметим, что в рамках визита в Государственной Думе при участии председателя ГД Вячеслава Володина состоялось открытие выставки с символичным названием "Вместе", приуроченное 25- летию дипотношений между Ереваном и Москвой и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви.