Четверг, 15 Февраля 2018 14:50

АрмИнфо. В Ереванском медицинском университете им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE (Foreign Medical Graduates Examination) для подготовки студентов, окончивших зарубежные медицинские вузы, к сдаче экзаменов в Индии.

Посол Индии в Армении Йогешвар Сангван подчеркунл, что данный учебный курс открывает новые возможности для индийских студентов, получающих образование в Армении. Более того, по его убеждению, это мероприятие будет способствовать увеличению числа индийских студентов, обучающихся в Армении. "Сегодня дан старт этой важной программе. Мы, Посольство, в свою очередь всегда готовы подержать Вас, студентов, по любому вопросу. В этой связи, хотел бы призвать Вас зарегистрироваться на сайте нашего Посольства", - сказал индийский дипломат. При этом он добавил, что 28 марта Посольство организует конкурс эссе, котором смогут принять участие и студенты ЕГМУ.

В свою очередь ректор ЕГМУ Армен Мурадян отметил, что реализация проекта FMGE в Армении была ожидаемым событием. Он напомнил, что президент Армении Серж Саргсян, в рамках своего визита в Индию во второй декаде прошлого года, дал указание организовать обучение индийских студентов таким образом, чтобы у них впоследствии не было проблем при сдаче экзаменов в собственной стране. "Мы в короткие сроки, смогли выполнить данное поручение президента, и сегодня мы уже внедряем курсы FMGE в нашем университете. Как вы знаете, сегодня Правительство Армении одобрило приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци. Данное приобретение откроет новые возможности для наших студентов. В наших клиниках в последний год зафиксированы достаточно обнадеживающие показатели. Так в клиниках Гераци на 30% сократилась смертность", - сказал Мурадян.

В тоже время он подчеркнул, что ЕГМУ предоставляет образование, соответствующее всем международным стандартам. Он констатировал, что 88,5% индийских студентов, окончивших ЕГМУ, сдают сложнейший экзамен FMGE и получают лицензию на осуществление деятельности в Индии. Он отметил, что внедрение курсов позволит повысить и эти показатели. "В нашем университете образование получают более 1800 студентов из 30 стран мира, причем 900 из них из Индии",- сказал глава ЕГМУ.

Мурадян также проинформировал, что отличившиеся студенты, входящие в первую десятку, будут получать высокие стипендии.