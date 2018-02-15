Четверг, 15 Февраля 2018 14:38

АрмИнфо. В Армении не предпринимаются практические действия для решения экологических задач. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Карена Карапетяна 15 февраля в ходе заседания правительства.

Премьер отметил, что Минохраны природы в квартальном разрезе представляет исследования о состоянии окружающей среды, указывая данные об уровне загрязненности атмосферного воздуха населенных пунктов, почвы и воды. Тем не менее, как считает Карен Карапетян, приведенные исследования не содержат анализа относительно причин зафиксированных проблем и их устранения. Одновременно, действующим законодательством не установлены действенные механизмы по решению данных проблем.

В связи с вышеуказанным, премьер поручил министру охраны природы Армении Арцвику Минасяну в месячный срок обеспечить проведение анализа выявленных в результате мониторинга проблем и возможных путей их решения. Он также потребовал представить в аппарат правительства предложения касательно инструментария, обеспечивающего их реализацию.

Министру территориального управления и развития Давиду Локяну также поручено принять меры в направлении сокращения выявленных в результате проводимого министерством охраны природы мониторинга проблем, и улучшения экологической ситуации.

Как указал глава правительства, раннее было зафиксировано, что есть общины, где из года в год по результатам мониторинга министерство охраны природы дает одно и то же заключение. "Однако из заключения непонятны причины и ожидаемые шаги руководителя общины. Таким образом, мы фиксируем проблему, ничего не делаем для ее устранения, в следующий раз снова фиксируем эту проблему. Именно по этой причине, г-н Минасян, четко формулируем необходимы действия", - отметил Карапетян.