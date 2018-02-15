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АрмИнфо. В Армении не предпринимаются практические действия для решения экологических задач. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Карена Карапетяна 15 февраля в ходе заседания правительства.
Премьер отметил, что Минохраны природы в квартальном разрезе представляет исследования о состоянии окружающей среды, указывая данные об уровне загрязненности атмосферного воздуха населенных пунктов, почвы и воды. Тем не менее, как считает Карен Карапетян, приведенные исследования не содержат анализа относительно причин зафиксированных проблем и их устранения. Одновременно, действующим законодательством не установлены действенные механизмы по решению данных проблем.
В связи с вышеуказанным, премьер поручил министру охраны природы Армении Арцвику Минасяну в месячный срок обеспечить проведение анализа выявленных в результате мониторинга проблем и возможных путей их решения. Он также потребовал представить в аппарат правительства предложения касательно инструментария, обеспечивающего их реализацию.
Министру территориального управления и развития Давиду Локяну также поручено принять меры в направлении сокращения выявленных в результате проводимого министерством охраны природы мониторинга проблем, и улучшения экологической ситуации.
Как указал глава правительства, раннее было зафиксировано, что есть общины, где из года в год по результатам мониторинга министерство охраны природы дает одно и то же заключение. "Однако из заключения непонятны причины и ожидаемые шаги руководителя общины. Таким образом, мы фиксируем проблему, ничего не делаем для ее устранения, в следующий раз снова фиксируем эту проблему. Именно по этой причине, г-н Минасян, четко формулируем необходимы действия", - отметил Карапетян.
|Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%
|Замглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничества
|Посол: Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией
|МИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите Франкофонии
|Кандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогу
|Фракция "Елк" Ереванского совета старейшин осуждает применение насилия в отношении старейшин от "Еркир цирани" со стороны представителей Республиканской партии
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|Каро Пайлян: Вмешательство властей Турции в процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемо
|Ара Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества
|В ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентов
|Премьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страны
|Жириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к России
|Карен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны
|Правительство дало "добро" на приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци
|Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткой
|Уразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском пространстве
|Армен Ашотян: Армения последовательно переходит на парламентскую систему правления
|Серж Саргсян: Арцах вышел из навязанной ему войны самостоятельной республикой
|Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргрет II
|Армения представила свою продукцию на международной выставке органических продуктов
|Ара Баблоян и Вячеслав Володин обсудили перспективы сотрудничества между парламентами двух стран
|Командующий войсками Южного военного округа ознакомился с возможностями Центра реабилитации защитника отечества
|Президент Саргсян принял верительные грамоты посла Мали
|Общественные организации обратились к властям Армении с требованием освободить политзаключенных
|Российский эксперт: Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем Востоке
|Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
|56 общественных организаций выступили с заявлением, осуждающим избиение члена оппозиционной фракции "Еркир цирани" представителями правящей Республиканской партии
|Конверс Банк приступил к субсидируемому агрокредитованию по госпрограмме
|В Москве открылась выставка под девизом "Вместе", приуроченная 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией
|Политолог: Решение Алиева провести досрочные выборы основано на желании последнего не дать оппозиции подготовиться к предстоящим выборам
|Валерии Буайе: Народ Арцаха ведет справедливую борьбу за свое достоинство
|Эксперт: В сирийском кризисе наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, и неясно, как именно дальше будут развиваться события
|Вопросы сотрудничества между Ереваном и Астаной обсудили вице-спикер парламента Армении и посол Казахстана в РА
|Бако Саакян: Союз воинов-освободителей Арцаха осуществляет важную миссию по патриотичному воспитанию подрастающего поколения
|Партия "Еркир цирани" обратилась к полномочным структурам с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее членов со стороны представителей Республиканской партии
|Разведка США не исключает возобновление боевых действий в зоне карабахского конфликта
|Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границу
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го февраля
|Армения планирует как можно скорее ратифицировать соглашение ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
|Общественные организации Армении требуют от кандидата в президенты Армена Саркисяна разъяснений относительно волнующих общество вопросов
|Министр ЧС Армении принял участие в установке лазерного инклинометра в Гарнийской обсерватории
|Группа зарубежных журналистов и блогеров посетила Арцах
|Президент Болгарии завершил госвизит в Армению
|Самолет, осуществляющий рейс Ереван-Москва, совершил экстренную посадку в Минводах
|Президент НКР: Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал
|Александр Искандарян: Решение Алиева провести досрочные выборы связано с повышением цены на нефть на международном рынке
|Посол России в Армении Иван Волынкин признан послом года по версии International Media Holding
|Президент Болгарии посетил Ереванский коньячный завод АРАРАТ
|После драки между представителями Республиканской партии и "Еркир цирани" в мэрию Еревана прибыли полицейские и бригада психиатров
|Представители МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену
|Иностранные журналисты и блоггеры побывали на боевых позициях Армии обороны НКР
|Давид Ананян назвал спекуляцией оппозиции внесение "односторонних" предложений об изменениях в НК Армении
|Эдуард Шармазанов назначен главой наблюдательной миссии ПА ОДКБ на президентских выборах в России
|Армен Ашотян: Армяно-грузинская граница должна оставаться поясом сотрудничества и дружбы
|Конверс Банк удостоился международного приза "Euro STP Excellence Award 2017"
|Президент Болгарии и спикер Парламента Армении обсудили перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта
|Будущий кандидат в президенты не обеспокоен сокращением полномочий главы государства
|Расширяется армяно-французское сотрудничество в области сейсмической защиты
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