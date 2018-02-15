Четверг, 15 Февраля 2018 14:36

АрмИнфо. В России никогда не было антиармянских настроений, и Армения всегда поддерживала РФ. Об этом 14 февраля на открытии выставки Армения-Россия "Вместе" в Госдуме заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат отметил, что самой больной темой для Армении был и остается карабахский конфликт. В тоже время Жириновский в полушутку-полувсерьёз заявил, что если Карабах войдет в состав России это может стать решением конфликта, однако, депутат в тоже время отметил, что Арцах находится далеко от России.

Депутат также призвал Армению увеличить число российских солдат в стране, и всегда смотреть на север, то есть на Москву и Кремль, которые защитят армян, так как именно южное направление является для РФ приоритетом.

В свою очередь лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что благодаря совместным усилиям и взаимному доверию Армения и Россия добились замечательных результатов. Зюганов отметил, что впервые он познакомился с Арменией благодаря маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.

"Мы вместе с маршалом Баграмяном открывали памятник героям-танкистам в центре Орла. Второго выдающегося армянина, которого я встретил уже на Кубе был (Анастас) Микоян, который на острове Свободы пробыл почти три недели, стараясь отрегулировать проблему, которая тогда пахла ядерной войной". Отметим, что выставки Армения-Россия "Вместе" была приурочена к 2 важным датам: 25 -летию установления дипотношений между Москвой и Ереваном и 300-летию основания Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. На открытии выставки присутствовали спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян, а также председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин.