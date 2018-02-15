Четверг, 15 Февраля 2018 14:04

АрмИнфо. Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны. Об этом заявил глава правительства Карен Карапетян 15 февраля в ходе очередного заседания Кабмина страны.

Премьер отметил, что в процессе обеспечения адресности и справедливости оказываемых в сфере соцзащиты услуг важную роль играют комиссии, проводящие медико-социальную экспертизу. Несмотря на принятые ранее меры, как отметил Карен Карапетян, действующие ныне регулировки и эффективность деятельности указанных комиссий неудовлетворительны.

В частности, как указал глава Кабмина, в деятельности комиссий не сведено к минимуму воздействие субъективных факторов. Помимо этого, непонятна и непредсказуема процедура оформления группы инвалидности, поскольку неполноценна система организации и мониторинга процесса по признанию гражданина инвалидом.

С учетом этого, Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Левону Алтуняну и министру труда и социальных вопросов Артему Асатряну в месячный срок совместно разработать и в аппарат правительства республики представить предложения, направленные на качественные изменения сферы медико-социальной экспертизы. По словам главы правительства, вопрос прошел предварительное обсуждение с министрами. "План действий, который они предлагают, принципиально изменит качество в этой сфере. Так что, я уверен, что в течение месяца удастся установить новые правила игры в этой сфере>, - заключил премьер.

Отметим, что неоднократно различными экспертами поднимался вопрос о том, что сфера традиционно является спорной и весьма "соблазнительной" в части коррупционных рисков.