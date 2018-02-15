Четверг, 15 Февраля 2018 13:55

АрмИнфо. Фонд "Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци" приобретет ЗАО "Институт хирургии Микаеляна". Постановление об этом было принято на заседании правительства 15 февраля. Программа, как заявил министр образования Армении Левон Мкртчян, направлена на развитие медицинского университета.

По словам министра, медицинское образование на сегодня является достаточно конкурентным. Медицинский университет им. Мхитара Гераци, как основнoe образовательное учреждение, уже успелo зафиксировать определенные высоты - в настоящее время каждый 4-й студент ВУЗа является иностранным гражданином (из около 30 стран мира). "На базе ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" будет сформирован клинический центр с новыми корпусами, и комплексом общежитий", - указал глава Минобразования.

Согласно справке-обоснованию к документу, Фонд планирует приобрести 90,5% акций (152808 обычных акций, каждая номиналом в 1000 драмов) клиники за 2,5 млрд. драмов (около $5,2 млн.). По итогам сделки принадлежащая компании здании и сооружения с территория в 32 тыс. кв.м перейдут в ведение университета, которые при реализации дополнительных инвестиций в $4 млн. позволит удвоить площади для образовательных, научных, клинических и других целей. "Таким образом, осуществив капитальные инвестиции на сумму 4,5-5 млрд драмов, Университет получит производственные территории площадью в 59 тыс. кв.м, которые будут использованы для расширения научно-образовательной и больничной деятельности", - говорится в проекте решения.