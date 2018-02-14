Среда, 14 Февраля 2018 19:07

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 14 февраля направил телеграмму с соболезнованиями королеве Дании Маргрете II в связи с кончиной ее мужа, принца Хенрика. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку королеве и королевской семье, желая стойкости и мужества.