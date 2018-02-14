Среда, 14 Февраля 2018 17:10

АрмИнфо. 10 армянских компаний во второй раз подряд принимают участие в международной выставке органических продуктов <BIOFACH>, которая проходит с 14 по 17 февраля в немецком городе Нюрнберг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РА.

Согласно источнику, участие компаний из Армении в работе выставки стало возможным благодаря содействию Минсельхоза РА, Европейского Союза и Австрийского агентства развития. Сертифицированная армянская продукция, представленная на международной выставке чаями из лечебных трав и ягод, маслами, полученными из косточек фруктов, водами, соками, медом, выставлена в едином павильоне "Органическая Армения".

Международная выставка органических продуктов <BIOFACH> географически включает в себя 7 экономических регионов. В текущем году в работе выставки принимают участие 2790 компаний из 129 стран мира. Ежегодно ее посещают 51 тысяча посетителей, а также дистрибьютеры и крупно-оптовые покупатели.