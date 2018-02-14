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АрмИнфо. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО), генерал-полковник Александр Дворников, находящийся с рабочим визитом в Армении в сопровождении министра обороны РА Вигена Саркисяна посетил Центр реабилитации защитника отечества.
Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, Дворников ознакомился с возможностями реабилитационного центра.
Отметим, что командующий войсками Южного военного округа (ЮВО), генерал- полковник Александр Дворников накануне с рабочим визитом прибыл в Армению. Он посетил 102-ую российскую военную базу, дислоцированную в Гюмри, проверил организацию несения боевого дежурства летчиками российской авиабазы Эребуни, а также осмотрел объекты инфраструктуры военного аэродрома и военных городков в Ереване, где размещаются российские военнослужащие и их семьи. В течение нескольких дней командующий войсками ЮВО изучит перспективы развития объектов российской военной базы в Гюмри и примет участие в мероприятиях в составе объединенного штаба вооруженных сил России и Армении.
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргарет II
|Армения представила свою продукцию на международной выставке органических продуктов
|Ара Баблоян и Вячеслав Володин обсудили перспективы сотрудничества между парламентами двух стран
|Командующий войсками Южного военного округа ознакомился с возможностями Центра реабилитации защитника отечества
|Президент Саргсян принял верительные грамоты посла Мали
|Общественные организации обратились к властям Армении с требованием освободить "политзаключенных"
|Российский эксперт: Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем Востоке
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|56 общественных организаций выступили с заявлением, осуждающим избиение члена оппозиционной фракции "Еркир цирани" представителями правящей Республиканской партии
|Конверс Банк приступил к субсидируемому агрокредитованию по госпрограмме
|В Москве открылась выставка под девизом "Вместе", приуроченная 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией
|Политолог: Решение Алиева провести досрочные выборы основано на желании последнего не дать оппозиции подготовиться к предстоящим выборам
|Валерии Буайе: Народ Арцаха ведет справедливую борьбу за свое достоинство
|Эксперт: В сирийском кризисе наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, и неясно, как именно дальше будут развиваться события
|Вопросы сотрудничества между Ереваном и Астаной обсудили вице-спикер парламента Армении и посол Казахстана в РА
|Бако Саакян: Союз воинов-освободителей Арцаха осуществляет важную миссию по патриотичному воспитанию подрастающего поколения
|Партия "Еркир цирани" обратилась к полномочным структурам с требованием возбудить уголовное дело по факту "нападения" на ее членов со стороны представителей Республиканской партии
|Разведка США не исключает возобновление боевых действий в зоне карабахского конфликта
|Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границу
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го февраля
|Армения планирует как можно скорее ратифицировать соглашение ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
|Общественные организации Армении требуют от кандидата в президенты Армена Саркисяна разъяснений относительно волнующих общество вопросов
|Министр ЧС Армении принял участие в установке лазерного инклинометра в Гарнийской обсерватории
|Группа зарубежных журналистов и блогеров посетила Арцах
|Президент Болгарии завершил госвизит в Армению
|Самолет, осуществляющий рейс Ереван-Москва, совершил экстренную посадку в Минводах
|Президент НКР: Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал
|Александр Искандарян: Решение Алиева провести досрочные выборы связано с повышением цены на нефть на международном рынке
|Посол России в Армении Иван Волынкин признан послом года по версии International Media Holding
|Президент Болгарии посетил Ереванский коньячный завод АРАРАТ
|После драки между представителями Республиканской партии и "Еркир цирани" в мэрию Еревана прибыли полицейские и бригада психиатров
|Представители МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену
|Иностранные журналисты и блоггеры побывали на боевых позициях Армии обороны НКР
|Давид Ананян назвал спекуляцией оппозиции внесение "односторонних" предложений об изменениях в НК Армении
|Эдуард Шармазанов назначен главой наблюдательной миссии ПА ОДКБ на президентских выборах в России
|Армен Ашотян: Армяно-грузинская граница должна оставаться поясом сотрудничества и дружбы
|Конверс Банк удостоился международного приза "Euro STP Excellence Award 2017"
|Президент Болгарии и спикер Парламента Армении обсудили перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта
|Будущий кандидат в президенты не обеспокоен сокращением полномочий главы государства
|Расширяется армяно-французское сотрудничество в области сейсмической защиты
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го февраля
|Азербайджанские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы по фехтованию в Ереване
|Армения и Болгария подтвердили приверженность углубить и расширить двустороннее сотрудничество
|Саргсян: Карабахский конфликт может быть урегулирован лишь тогда, когда Азербайджан откажется от максималистских ожиданий
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
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|При спонсорстве Банка ВТБ (Армения) завершился 4-й шахматный турнир среди СМИ
|Никол Пашинян: Несоблюдение режима прекращения огня Азербайджаном - позор для сопредседателей МГ ОБСЕ
|Ваграм Багдасарян: Депутаты-республиканцы примут участие во внеочередном заседании парламента, инициированном фракцией "Елк"
|Саргсян: Визит президента Болгарии в Армению сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений
|Раффи Ованнисян пожелал успехов Армену Саркисяну, а члены АНК посчитали его предстоящее выдвижение нелегитимным
|Рейтинговая система выборов может стать яблоком раздора между АРФ "Дашнакцутюн" и Республиканской партией Армении
|Армяно-болгарская договорно-правовая база пополнилась четырьмя новыми соглашениями
|Никол Пашинян: Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении
|Румен Радев: Болгария всегда имела четкую позицию по карабахскому конфликту
|Российский сенатор: Армения никогда не голосовала за решения, которые могли нанести репутационный ущерб России на мировой арене
|Президент Болгарии почтил память жертв Геноцида армян
|В стартовом туре турнира претендентов армянский гроссмейстер встретится с представителем Китая
|В Армении есть труднопроходимые автомобильные дорог и
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