Отметим, что командующий войсками Южного военного округа (ЮВО), генерал- полковник Александр Дворников накануне с рабочим визитом прибыл в Армению. Он посетил 102-ую российскую военную базу, дислоцированную в Гюмри, проверил организацию несения боевого дежурства летчиками российской авиабазы Эребуни, а также осмотрел объекты инфраструктуры военного аэродрома и военных городков в Ереване, где размещаются российские военнослужащие и их семьи. В течение нескольких дней командующий войсками ЮВО изучит перспективы развития объектов российской военной базы в Гюмри и примет участие в мероприятиях в составе объединенного штаба вооруженных сил России и Армении.

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