Среда, 14 Февраля 2018 16:38

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 14 февраля принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Республики Мали в Республике Армения Тиефинга Конате.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян поздравил посла с вступлением в должность, пожелав успехов в исполнении дипломатической миссии.

Отметив, что Армения придаёт большое значение политическому диалогу и контактам со странами африканского региона, в том числе, с Мали, президент подчеркнул, что в нашей стране готовы изучить возможности сотрудничества с Мали в разных отраслях. Саргсян отметил, что взаимодействие между двумя странами, хотя дипломатические отношения и были установлены 24 года назад, происходило в основном на международных площадках.

Президент Республики подчеркнул, что в современном мире географическая удалённость больше не является препятствием для углубления отношений между странами, и выразил надежду, что с назначением посла Конате армяно-малийские отношения будут развиваться.

Посол Мали и президент Саргсян выразили общее мнение, что Мали и Армения, став независимыми государствами, унаследовали также вызовы, для противостояния которым требуются усилия. Они выразили уверенность, что обе страны преодолеют эти вызовы и построят хорошее будущее. Посол Мали Тиефинг Конате выразил благодарность президенту Саргсяну за приём, заверив, что свое деятельностью будет всячески способствовать развитию двусторонних межгосударственных связей. Посол проинформировал, что передал президенту своей страны приглашение президента Сержа Саргсяна в октябре текущего года в Ереване принять участие в саммите Франкофонии и выразил благодарность за приглашение. Собеседники сочли организацию Франкофонии ещё одной площадкой для того, чтобы наилучшим образом развивать сотрудничество между Арменией и Мали.