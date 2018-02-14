Среда, 14 Февраля 2018 16:29

АрмИнфо. Общественные организации Армении обратились к властям РА с требованием освободить "политзаключенных".

В заявлении общественных организаций, в частности, говорится, что оснований для ареста оппозиционного деятеля, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна не было, тем не менее, прокурор потребовал для него 11 лет лишения свободы, а для его соратников от 2 до 4 лет. "Такое отношение к принципам права человека и основным свободам является нарушением 10 и 11 статей Европейской конвенции. Таким образом, мы требуем освобождения политзаключенных во имя дальнейшего демократического развития Армении", - говорится в сообщении.

Под заявлением подписались Международный центр борьбы с коррупцией Transparency Intrernational, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов "Аспарез", Ассоциация информированных граждан, Хельсинкский комитет Армении, Центр женских ресурсов, Объединение информированных граждан, "Защита прав без границ", Клуб общественной журналистики, исследовательский центр Глобализации и регионального сотрудничества, Комитет по защите слова, "Во имя равных прав".

С аналогичным заявлением на днях выступил также брат Жирайра Сефиляна Торос Сефилян, который призвал честных граждан Армении встать на защиту национального героя и не допустить свершения беззакония в его отношении.

Отметим, что герой карабахской войны Жирайр Сефилян, согласно обвинительному приговору, вместе с группой лиц планировал посредством вооруженных нападений с применением оружия, захватить здания, строения, средства связи и коммуникации, в том числе телебашню в Ереване, для чего было организовано приобретение оружия и боеприпасов, их перевозка и хранение. Согласно обвинению, некоторые действия члены группы планировали провести в период после апрельской войны.