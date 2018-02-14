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АрмИнфо. Общественные организации Армении обратились к властям РА с требованием освободить "политзаключенных".
В заявлении общественных организаций, в частности, говорится, что оснований для ареста оппозиционного деятеля, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна не было, тем не менее, прокурор потребовал для него 11 лет лишения свободы, а для его соратников от 2 до 4 лет. "Такое отношение к принципам права человека и основным свободам является нарушением 10 и 11 статей Европейской конвенции. Таким образом, мы требуем освобождения политзаключенных во имя дальнейшего демократического развития Армении", - говорится в сообщении.
Под заявлением подписались Международный центр борьбы с коррупцией Transparency Intrernational, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов "Аспарез", Ассоциация информированных граждан, Хельсинкский комитет Армении, Центр женских ресурсов, Объединение информированных граждан, "Защита прав без границ", Клуб общественной журналистики, исследовательский центр Глобализации и регионального сотрудничества, Комитет по защите слова, "Во имя равных прав".
С аналогичным заявлением на днях выступил также брат Жирайра Сефиляна Торос Сефилян, который призвал честных граждан Армении встать на защиту национального героя и не допустить свершения беззакония в его отношении.
Отметим, что герой карабахской войны Жирайр Сефилян, согласно обвинительному приговору, вместе с группой лиц планировал посредством вооруженных нападений с применением оружия, захватить здания, строения, средства связи и коммуникации, в том числе телебашню в Ереване, для чего было организовано приобретение оружия и боеприпасов, их перевозка и хранение. Согласно обвинению, некоторые действия члены группы планировали провести в период после апрельской войны.
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргарет II
|Армения представила свою продукцию на международной выставке органических продуктов
|Ара Баблоян и Вячеслав Володин обсудили перспективы сотрудничества между парламентами двух стран
|Командующий войсками Южного военного округа ознакомился с возможностями Центра реабилитации защитника отечества
|Президент Саргсян принял верительные грамоты посла Мали
|Общественные организации обратились к властям Армении с требованием освободить "политзаключенных"
|Российский эксперт: Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем Востоке
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|56 общественных организаций выступили с заявлением, осуждающим избиение члена оппозиционной фракции "Еркир цирани" представителями правящей Республиканской партии
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|Эксперт: В сирийском кризисе наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, и неясно, как именно дальше будут развиваться события
|Вопросы сотрудничества между Ереваном и Астаной обсудили вице-спикер парламента Армении и посол Казахстана в РА
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|Партия "Еркир цирани" обратилась к полномочным структурам с требованием возбудить уголовное дело по факту "нападения" на ее членов со стороны представителей Республиканской партии
|Разведка США не исключает возобновление боевых действий в зоне карабахского конфликта
|Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границу
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го февраля
|Армения планирует как можно скорее ратифицировать соглашение ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
|Общественные организации Армении требуют от кандидата в президенты Армена Саркисяна разъяснений относительно волнующих общество вопросов
|Министр ЧС Армении принял участие в установке лазерного инклинометра в Гарнийской обсерватории
|Группа зарубежных журналистов и блогеров посетила Арцах
|Президент Болгарии завершил госвизит в Армению
|Самолет, осуществляющий рейс Ереван-Москва, совершил экстренную посадку в Минводах
|Президент НКР: Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал
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|Посол России в Армении Иван Волынкин признан послом года по версии International Media Holding
|Президент Болгарии посетил Ереванский коньячный завод АРАРАТ
|После драки между представителями Республиканской партии и "Еркир цирани" в мэрию Еревана прибыли полицейские и бригада психиатров
|Представители МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену
|Иностранные журналисты и блоггеры побывали на боевых позициях Армии обороны НКР
|Давид Ананян назвал спекуляцией оппозиции внесение "односторонних" предложений об изменениях в НК Армении
|Эдуард Шармазанов назначен главой наблюдательной миссии ПА ОДКБ на президентских выборах в России
|Армен Ашотян: Армяно-грузинская граница должна оставаться поясом сотрудничества и дружбы
|Конверс Банк удостоился международного приза "Euro STP Excellence Award 2017"
|Президент Болгарии и спикер Парламента Армении обсудили перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта
|Будущий кандидат в президенты не обеспокоен сокращением полномочий главы государства
|Расширяется армяно-французское сотрудничество в области сейсмической защиты
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го февраля
|Азербайджанские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы по фехтованию в Ереване
|Армения и Болгария подтвердили приверженность углубить и расширить двустороннее сотрудничество
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|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|Посол: Иран не узрел положительных сдвигов после членства Армении в ЕАЭС
|При спонсорстве Банка ВТБ (Армения) завершился 4-й шахматный турнир среди СМИ
|Никол Пашинян: Несоблюдение режима прекращения огня Азербайджаном - позор для сопредседателей МГ ОБСЕ
|Ваграм Багдасарян: Депутаты-республиканцы примут участие во внеочередном заседании парламента, инициированном фракцией "Елк"
|Саргсян: Визит президента Болгарии в Армению сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений
|Раффи Ованнисян пожелал успехов Армену Саркисяну, а члены АНК посчитали его предстоящее выдвижение нелегитимным
|Рейтинговая система выборов может стать яблоком раздора между АРФ "Дашнакцутюн" и Республиканской партией Армении
|Армяно-болгарская договорно-правовая база пополнилась четырьмя новыми соглашениями
|Никол Пашинян: Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении
|Румен Радев: Болгария всегда имела четкую позицию по карабахскому конфликту
|Российский сенатор: Армения никогда не голосовала за решения, которые могли нанести репутационный ущерб России на мировой арене
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|В стартовом туре турнира претендентов армянский гроссмейстер встретится с представителем Китая
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