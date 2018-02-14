Среда, 14 Февраля 2018 16:18

АрмИнфо. Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем Востоке, в частности на севере Сирии и юго-востоке Турции, хотя бы потому, что она фактически является частью этого региона. Такое мнение 14 февраля в ходе видеомоста Москва-Ереван выразил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, депутат Госдумы V созыва, полковник Семен Багдасаров.

"А, что среди граждан Армении нет езидов, ассирийцев, курдов? Или их нет в Африне? Возникает вопрос - а кто, собственно, должен защитить соотечественников в сирийском Африне? Почему руководство Армении остается в стороне? Может, хотя бы гуманитарную помощь оказали? Армения должна принимать активное участие в этих процессах. Ни для кого не секрет, что там много криптоармян. Или там не разрушаются армянские церкви? Нельзя отсиживаться. Не отсидитесь! Нужно мобилизовать усилия для борьбы с общим историческим врагом. Юго-восток Турции непосредственно граничит с Арменией. Если кто-то забыл, то это историческая Западная Армения. Нужно действовать или будете ждать, когда Эрдоган сомкнет курдов, и потом еще что-то вспомнит:", - вопрошал эксперт.