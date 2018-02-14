Среда, 14 Февраля 2018 15:32

АрмИнфо. 56 общественных организаций Армении выступили с заявлением, осуждающим избиение во время заседания Совета старейшин Еревана члена оппозиционной фракции "Еркир цирани" Марины Хачатрян со стороны представителей правящей Республиканской партии.

"Случившееся вновь доказывает, что в Армении царит атмосфера безнаказанности, а правящий режим привык решать вопросы с помощью кулаков",- говорится в заявлении. Представители ОО требуют от оппозиционных сил в скорейшем порядке предпринять меры по отзыву старейшин от РПА, от международных организаций поднять вопрос насилия над представителями оппозиции перед властями Армении, от правоохранительных органов причлечь "насильников" к ответственности. Представители ОО также заявляют о всяческом содействии интересам Марины Хачатрян.

Напомним, что накануне во время заседания столичного совета старейшин произошло чрезвычайное происшествие - член оппозиционной фракции партии "Еркир цирани" Марина Хачатрян принесла с собой банку с канализационными отходами и попыталась поставить ее на стол председательствующего на заседании мэра Тарона Маркаряна. Таким образом, Хачатрян пыталась показать, в каких условиях живут жители ереванского района Нубарашен, куда стекаются сточные воды из здания Уголовно-исправительного учреждения "Нубарашен".

Однако, Тарон Маркарян, осознав грозящую ему опасность, велел членам фракции Республиканской партии остановить Хачатрян и изъять у нее банку с веществом. Этому попытались воспрепятствовать члены фракции "Еркир цирани", которые кричали, что депутаты Совета старейшин должны дышать таким же отравленным воздухом, каким дышат жители Еревана. В результате мужчины из фракции РПА набросились с кулаками на женщин из "Еркир цирани", нанося побои и оплеухи. В дело вмешались члены фракции "Елк", которые попытались разнять разгорячившихся старейшин. В результате заседание Совета было прервано, в здание мэрии прибыли сотрудники Полиции, а также бригада психиатров.