Среда, 14 Февраля 2018 15:16

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к субсидируемому агрокредитованию в рамках госпрограммы. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, до этого - 7 февраля были подписаны соответствующие меморандумы с Министерством сельского хозяйства и Бюро по реализации программ экономического развития сельских территорий.

"Финансирование МСБ в Армении, включая финансирование сельского хозяйства, является одним из приоритетов деятельности Конверс Банка. Это сотрудничество позволяет Конверс Банку расширять список предлагаемых продуктов и делать финансирование максимально доступным для бенефициаров. В частности, в рамках сотрудничества, действующие и новые клиенты Банка смогут получать кредиты по годовой процентной ставке до 5% на установку противоградовых сеток и систем капельного полива, а также закладку интенсивных плодово-ягодных садов, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий", - отметил Директор по корпоративному бизнесу Конверс Банка Ростом Бадалян, добавив, что эти кредитные продукты уже доступны во всех филиалах Банка.

В рамках программ кредиты будут предоставляться физическим и юридическим лицам, в том числе кооперативам и частным предпринимателям.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем сельхозкредитов на 1 января 2018г превышает 155 млрд драмов (свыше $320 млн) с умеренным годовым ростом. В суммарных сельхозкредитах на долю Конверс Банка приходится порядка 4,5% или 7.012 млрд драмов, с годовым ростом на 51,7%.

Отметим, что меморандум о сотрудничестве по программам субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку интенсивных плодово-ягодных садов, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий, и на установку систем капельного полива и противоградовых сеток ранее подписали с Министерством сельского хозяйства и офисом реализации программ по экономическому развитию сельских также ACBA-Credit Agricole Bank, ИНЕКОБАНК, Армсвиссбанк и УКК <Фарм Кредит Армения>.

По данным Минсельхоза РА, по программе субсидирования процентных ставок по кредитам на установку противоградовых сеток ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 7 лет, по ставке до 14% годовых, субсидирование которой позволит предоставлять клиенту кредит по ставке в 2%. По программе субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку интенсивных плодово-ягодных садов площадью 0,5-10 га, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий, ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 7 лет, по ставке 5% годовых. По программе субсидирования процентных ставок по кредитам на установку систем капельного полива ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 3 лет, по ставке до 14% годовых, субсидирование которой позволит предоставлять клиенту кредит по ставке в 2%.