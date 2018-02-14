Среда, 14 Февраля 2018 15:07

АрмИнфо. Находящаяся 14 февраля с рабочим визитом в Москве делегация во главе с Председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном приняла участие в открытии в Госдуме выставки под девизом "Вместе" к 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви.

На церемонии председатель НС выступил с речью, в частности, подчеркнув, что армянский и русский народы вместе уже многие века, поэтому выставка и носит символическое название "Вместе". "В прошлом году Армения и Россия отмечали 25-летие установления дипломатических отношений - новую главу славной истории наших народов. Более трехсот лет назад была основана Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви - духовный центр армян России, верой и правдой служащим своей новой Родине, сохранив при этом свою национальную идентичность. За прошедший четвертьвековой период армяно-российские отношения неуклонно развивались, достигнув уровня союзнических, что отвечает жизненным интересам и чаяниям наших народов. Краеугольным камнем межгосударственных отношений наших стран является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, двадцатилетие которого мы отметили опять же в юбилейном 2017 году".

Отметим, что на выставке "Вместе" представлены компании, представляющие различные отрасли экономики Армении - такие как информационные и инновационные технологии, сельское хозяйство и виноделие, продукты питания, туризм и другие. Представлены как компании, хорошо знакомые российскому потребителю, так и те, которым только предстоит представить свои продукты и услуги на российском рынке.