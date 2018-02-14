Среда, 14 Февраля 2018 15:02

АрмИнфо. Так как в последнее время в Азербайджане подняла голову оппозиция, Ильхам Алиев, инициировав досрочные выборы, пытается застать представителей оппозиции врасплох, не дав им возможность как следует подготовиться к предвыборной кампании. Об этом 14 февраля на пресс-конференции заявил директор института Востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

По мнению Сафрастяна, Алиев на данный момент пытается накалить ситуацию и направить всю ненависть жителей АР против внешнего врага, то есть против Армении. Последнее заявление Алиева " о возвращении Еревана", по словам политолога, было сделано исключительно с целью повышения рейтинга последнего на президентских выборах. В тоже время эксперт не стал исключать возможность того, что в предвыборный период возможны определенные провокации на границе. "По сути, агрессивная риторика Азербайджана, время от времени находит свое отражение в таких широкомасштабных военных действиях как апрельская война. Так что не исключено, что перед выборами власти АР могут попытаться осуществить еще одну провокацию на границе с целью повысить рейтинг ныне действующего президента", - отметил эксперт.

Также, по словам политолога, в стране постоянно существует напряженность в связи с борьбой кланов в элите. "Помимо вопроса власти, который периодически возникает между правящими кланами в АР, значительную роль также играет и деление прибыли от продажи нефти и газа. Зачастую, раздел данных средств не устраивает тот или иной клан, что приводит к ожесточенной борьбе, а на данный момент ситуация относительно спокойная, и Алиев решил поскорее провести выборы", - подчеркнул Сафрастян.

Политолог также отметил то обстоятельство, что Алиев все время пытается наносить удары по миротворческой деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Дело вовсе не в том, что Азербайджан, таким образом, хочет выйти из переговорного процесса, на самом деле проблема намного глубже. После президентских выборов, Азербайджан попытается усилить давление на представителей МГ ОБСЕ с тем, чтобы в переговорном процессе добиться определенных привилегий и поднять имидж президента Алиева", - заключил эксперт.