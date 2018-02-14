Среда, 14 Февраля 2018 14:52

АрмИнфо. Народ Арцаха ведет справедливую борьбу за свое достоинство. Об этом в беседе с Арцахпресс заявила депутат французского парламента Валерии Буайе, находящаяся в эти дни в Нагорном Карабахе для участия в мероприятиях, приуроченных 30-летию карабахской освободительной борьбы.

"Именно по этой причине мы в нижней палате парламента Франции, а также в Сенате боремся за то, чтобы Арцах был признан, чтобы арцахский народ жил свободно в демократической и развивающейся стране",- заявила Буайе, пообещав, что в ближайшее время вновь вернется в Арцах.