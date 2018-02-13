Вторник, 13 Февраля 2018 18:28

АрмИнфо. Министр ЧС Армении Давид Тоноян 13 февраля принял участие в консультации по установке и эксплуатации лазерного инклинометра в Гарнийской обсерватории.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Армении впервые установлен магнетронный лазерный инклинометр для прогнозирования сейсмологических рисков. Данное устройство разработано Российским институтом ядерных исследований. Оборудование предназначено для оценки среднесрочной и долгосрочной сейсмической опасности и обеспечивает идеальную точность угловых колебаний земли. Это также большое достижение с точки зрения прогнозов землетрясений.

Приветствуя инициативу армянских и российских ученых на конференции, Тоноян выразил надежду на то, что позднее это устройство будет установлено в других сейсмически опасных зонах республики, и будет создана стабильная сеть оценки сейсмической опасности. "По сравнению с предыдущими устройствами это устройство примерно в 1000 раз точнее определяет вибрации земли", - отметил министр.