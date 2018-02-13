Вторник, 13 Февраля 2018 17:41

АрмИнфо. Группа итальянских, российских, французских, латвийских, венгерских и алжирских журналистов и блогеров, находящаяся в канун 30- летия начала карабахского движения в Арцахе, 12 февраля посетила расположенные в северном направлении воинские подразделения Армии обороны НКР.

Целью визита журналистов и блогеров в Арцах является подготовка статей и докладов к 30-летию карабахского движения. Журналисты, на месте постоянного размещения воинских частей, приняли участие в торжественном митинге. Помимо этого, журналисты также ознакомились с оперативно-тактической ситуацией на линии фронта, а также с социальными условиями, в которых проживают военнослужащие, с их распорядком боевого дежурства.

В рамках визита иностранные гости встретились также с руководством Арцаха.