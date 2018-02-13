Вторник, 13 Февраля 2018 14:39

АрмИнфо. В резиденции президента Армении состоялась церемония прощания с президентом Болгарии Руменом Радевым, находящимся в Ереване с государственным визитом. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы РА.

До начала церемонии президенты Серж Саргсян и Румен Радев провели краткую встречу, во время которой подвели итоги визита. "Ещё раз хочу выразить свою радость по случаю Вашего визита и с удовлетворением констатировать, что Ваш визит вызвал очень позитивный отклик у нашей общественности. И это из тех случаев, когда приятное совмещается с полезным: мы достигли ряда договорённостей, с другой стороны - реакция нашей общественности, действительно говорит о том, что Болгария и болгары пользуются уважением нашего народа. Уверен, что во время Ваших вчерашних встреч в Ереване Вы также увидели это отношение, и я надеюсь, что были результативные встречи>, - сказал Саргсян.

В свою очередь президент Болгарии подчеркнул, что вчера в Ереване, они действительно себя чувствовал, как дома. "То же самое могу сказать также об отношении к вашей стране и народу со стороны Болгарии. Я очень рад, что мы смогли активизировать наши отношения и придать им новый импульс. Очень важно создать хорошую атмосферу на политическом поле. Я могу уверенно сказать, что вчера я ещё больше утвердился в этом своём ощущении, и отношения между нашими народами, действительно, очень сердечны. Особо хочу отметить о школе имени Пейо Яворова, где мы удостоились довольно тёплого приёма. Чрезвычайно рад, что предпринимательское сообщество ещё более активизирует свою деятельность. У нас будет ещё два меморандума, что станет большим стимулом для развития сотрудничества. Я связываю большие надежды с предстоящим в июне в Бургасе бизнес-форумом", - заключил Радев.