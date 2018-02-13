Вторник, 13 Февраля 2018 14:36

АрмИнфо. Пассажирский самолет Airbus A321, осуществляющий рейс Ереван-Москва, столкнулся с проблемой нехватки топлива. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, который ссылается на свой источник в услугах по управлению воздушным движением.

"Командир самолета дал сигнал Pan-Pan, который символизирует возникновение чрезвычайной ситуации, когда самолет и его пассажиры подвергаются опасности, но их жизни или транспортному средству ничего не угрожает, и незамедлительная помощь не требуется", - отметил источник.

Отметим, что ранее сообщалось, что самолет компании "Аэрофлот", осуществляющий рейс Ереван-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Кавказские Минеральные Воды.