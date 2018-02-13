Вторник, 13 Февраля 2018 14:32

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян принял участие в состоявшемся на площади Возрождения в Степанакерте многотысячном митинге, посвященном 30-летию Арцахского национально-освободительного движения, и выступил с речью. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы НКР.

Саакян в своей приветственной речи напомнил, что 1988-ый год стал переломным годом в истории армянского народа. "В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине. Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности. Находясь вопреки своей воле в составе чуждого и искусственно созданного Азербайджана, Арцах был обречён на гибель и изгнание армянского населения. Такой судьбы удостоился Нахиджеван, другие армянские территории, насильно присоединённые к Азербайджану. Многие нацменьшинства в этой стране были подвергнуты насильственной ассимиляции и исчезли с исторической арены. У нас не было альтернативы, и мы никогда не смирялись с неволей, предпринимая многочисленные попытки освободиться от чужеродного ига. Как сказал в своё время известный академик Андрей Сахаров, эта борьба для армян является вопросом жизни и смерти, а для Азербайджана - амбиций", - отметил Саакян.

Вместе с тем, он добавил, что при всём этом Арцахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами.

В ответ на это, по словам главы НКР, власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества. "В результате этой геноцидальной политики сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей нашей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики. Азербайджан продолжает эту антигуманную политику и сегодня. Бакинские власти не отказались от своей цели решить арцахскую проблему силовым путём, устраивая разные провокации, ежедневно нарушая режим перемирия, проводя агрессивную политику против Арцаха и Армении в информационной, политической, дипломатической и других плоскостях. А в апреле 2016-го года Азербайджан, совершив полномасштабное нападение, планировал посредством блиц- крига уничтожить арцахскую государственность. Все эти попытки провалились, и противник был отброшен назад, понеся значительные людские, материальные и моральные потери. Так было и так будет всегда! Гарант этого - наша мощная армия, крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора, наш народ, созидающий своими силами собственную страну и своё светлое будущее, патриотическое и сильное поколение независимости, закалённое в ходе защиты родины. Армия обороны и армянские вооружённые силы являются одним из самых больших достижений нашей национально- освободительной борьбы, нашей независимой государственности, самым надёжным гарантом обеспечения безопасности нашего народа и родины, её естественного развития, одним из самых действенных факторов сохранения стабильности и мира в регионе", - подчеркнул Саакян. В тоже время он заверил, что государство и впредь сделает всё возможное для укрепления обороноспособности страны, обеспечения высокого уровня боеспособности наших вооружённых сил, оснащения армии современной техникой. "В этой борьбе за выживание мы, к сожалению, несём также невосполнимые потери. Ради святого дела защиты Родины своей жизнью пожертвовали лучшие сыны нашего народа. Они - не жертвы, они - павшие герои, которые бессмертны и продолжают осуществлять свою святую миссию по защите отечества, вдохновляя и обязывая самоотверженно служить родине, работать во славу её развития и усиления её мощи. Все наши потери - незаживающие раны, и они всегда останутся в памяти и истории нашего народа. Дух и завет 1988-го года спустя тридцать лет остаются для нас ориентирами, и наш взгляд обращён только в будущее. Мы продолжим созидать и обустраивать независимую демократическую и социальную страну, ещё более укреплять триединство Армения-Арцах-Диаспора. Независимая государственность - наша самая большая ценность, и наш общий долг - сделать всё от себя зависящее для её последовательного развития и усиления. За последние три десятилетия Арцах прошёл серьёзный путь государственного строительства. Наш народ эффективно решил поставленные перед ним самые сложные задачи. Мы защитили наше государство, его независимость и свободу, восстановили практически полностью разрушенную в ходе войны экономику и перешли в стадию стабильного развития. В настоящее время мы уверенно развиваем практически все отрасли экономики, последовательно повышаем жизненный уровень народа. Продолжается процесс международного признания Арцаха. Наша страна изо дня в день становится узнаваемой в мире и налаживает тесные связи с разными объединениями. В течение всех этих лет мы всегда чувствовали особую заботу Матери-Армении в отношении Арцаха. Невозможно представить наши достижения и победы без действенного и непосредственного участия Республики Армения. И сегодня мы совместно решаем большие и ответственные задачи. Мы все настроены решительно и сделаем всё возможное, чтобы завтрашний день стал надежным, а наша родина - более сильной и процветающей. Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал. Наш народ, наша армия и всё армянство в любой момент даст достойный отпор на всякое посягательство на нашу свободу и независимость", - резюмировал Саакян. В торжественном митинге принимали участие второй президент Арцаха Аркадий Гукасян, предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ветераны Арцахского движения, высокопоставленные должностные лица, представители Армении и Диаспоры, гости из-за рубежа.