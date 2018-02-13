Вторник, 13 Февраля 2018 14:30

АрмИнфо. Решение Алиева провести досрочные выборы, в Азербайджане не случайно, оно вызвано рядом факторов, самым главным из которых является повышение цены на нефть на международном рынке. Об этом 13 февраля на пресс-конференции заявил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Политолог отметил, что еще одним важным фактором стало то, что в Азербайджане уже четверть века правит один и тот же клан. "Так как вся власть сосредоточена в одних руках, руководство АР может полностью подгонять ситуацию "под себя" и проводить выборы, когда ему выгодно. Сейчас в связи с повышением цены на нефть, и как следствие, стабилизацией экономической ситуации в стране период для выборов весьма благоприятный ", - отметил Искандарян.

И последним решающим фактором, по словам политолога, является то, что таким внезапным решением Алиев застал представителей оппозиции врасплох, не дав как следует подготовиться к предстоящим выборам.

Касаясь заявления Алиева" о возвращении Еревана", политолог отметил, что оно было сделано исключительно с целью повышения рейтинга на президентских выборах.

Говоря о визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, эксперт отметил, что он был нацелен на предотвращение дальнейшей эскалации в зоне конфликта. "После апрельской войны накал страстей на линии соприкосновения снизился, и сейчас ситуация напоминает ту, которая была в 2012-2013 году. Кроме того, сопредседатели сейчас работают над тем, чтобы улучшить механизмы мониторинга на линии соприкосновения", - отметил Искандарян.

Что до разрешения нагорно-карабахского конфликта, эксперт заявил, что не видит никаких перспектив в этом направлении в ближайшее время. "Ни одна из сторон не работает в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На данный момент позиции сторон кардинально разные, и в этих условиях нет смысла вести переговоры и нет возможности достичь компромисса", - заключил Искандарян.