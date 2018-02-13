Вторник, 13 Февраля 2018 14:14

АрмИнфо. Посол России в Армении Иван Волынкин признан послом года по версии International Media Holding.

На ежегодной премии, статуэтку в номинации лучший посол года, Волынкину вручил Владелец International Media Holding Арман Варданян.

Посол России в Армении в своей речи отметил, что для него большая честь получить такую важную награду. "Это результат голосования многих людей. Мне очень приятно, что люди видят мое теплое отношение к армянскому народу. Более того, эта награда - большая ответственность. Я заверяю, что и впредь не буду жалеть усилий для углубления и расширения армяно-российкого сотрудничества, для обеспечения поступательного развития нашего взаимодейсвтия", - сказал Волынкин.

В номинации лучший губернатор года награду получил губернатор Армавирской области Ашот Каграманян, лучшим мэром назван глава Абовяна Ваагн Геворкян, лучшим ведомством, пользующимся доверием народа, признана Полиция Армении. В номинации спортсмен года статуэтки удостоился борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян, человекам года признан депутат и предприниматель, глава блока "Царукян" Гагик Царукян.

На сегодняшний день в состав International Media Holding входят электронные и печатные издания Lurer.com, MediaMall.am, MediaMall.ge, Esem.am, Pressident.am, Restmall.am и журнал "Барев, ес ем" (Здравствуй, это я!).