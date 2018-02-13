Вторник, 13 Февраля 2018 13:51

АрмИнфо.В рамках государственного визита в Армению Президент Республики Болгария Румен Радев и возглавляемая им делегация 13-го февраля 2018 года посетили Ереванский коньячный завод. Согласно предусмотренной программе делегация посетила Музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода, где ознакомилась с историей и процессом производства легендарного армянского коньяка АРАРАТ.

Президент Румен Радев остановился около «Бочки мира», которая была заложена в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. В бочке выдерживается коньячный спирт 1994 года, символизирующий подписание перемирия. Отметим, что бочка именована «Бочкой мира», так как откроется в день урегулирования карабахского конфликта. Румен Радев оставил также памятную запись в книге гостей ЕКЗ.

Президент Радев также побывал в сокровищнице Ереванского коньячного завода, где хранится уникальная коллекция коньяков АРАРАТ – от первых образцов начала прошлого века до наших дней.

Согласно традиции, на Ереванском коньячном заводе была заложена именная бочка Президента Болгарии.

Отметим, что на ЕКЗ хранится также именная бочка бывшего президента Болгарии Георгия Парванова, посетившего завод в 2004-ом году.

Легендарные армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском Коньячном Заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц. При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АРАРАТ выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской Завода. В 1998 году Ереванский Коньячный Завод вошел в международную группу Pernod Ricard (Перно Рикар), вторую в мире по величине алкогольную компанию.