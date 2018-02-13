Вторник, 13 Февраля 2018 13:14

АрмИнфо.Чрезвычайное происшествие произошло сегодня на заседании Совета старейшин Еревана - член оппозиционной фракции партии "Еркир цирани" Марина Хачатрян принесла с собой банку с химическим веществом и попыталась поставить ее на стол председательствующего на заседании мэра Тарона Маркаряна.

Однако, Маркарян, осознав грозящую ему опасность, велел членам

фракции Республиканской партии остановить Хачатрян и изъять у нее

банку с опасным веществом. Этому попытались воспрепятствовать члены

фракции "Еркир цирани", которые кричали, что депутаты Совета

старейшин должны дышать таким же отравленным воздухом, каким дышат жители Еревана. В результате мужчины из фракции РПА набросились с кулаками на женщин из "Еркир цирани", нанося побои и оплеухи. В дело вмешались члены фракции "Елк", которые попытались разнять разгорячившихся старейшин.

В результате заседание Совета было прервано, в настоящее время в здание мэрии прибыли сотрудники Полиции, а также бригада психиатров.