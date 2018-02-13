Вторник, 13 Февраля 2018 12:16

АрмИнфо.Созывая внеочередное заседание парламента, оппозиция преследовала определенную цель. Об этом 11 февраля на встрече с журналистами заявил замминистра финансов Армении Давид Ананян, комментируя инициативу фракции "Елк" о созыве внеочередного заседания 16 февраля.

В частности, по словам Ананяна, фракция <Царукян> в очередной раз попытается внести предложения об изменениях в шкале подоходного налога, которые не получили положительного отзыва на этапе рассмотрения в постоянной комиссии по экономическим вопросам Нацсобрания. Ожидаются предложения о снижении акцизного налога на сжиженный газ и дизтопливо. "При этом, любое изменение налогового бремени, если оно не будет сопровождаться иным предложением о восстановлении или уравновешивании его воздействия, является спекуляцией. Это золотой закон", - подчеркнул замминистра, добавив, что в случае внесения "односторонних" предложений, их стоит рассматривать в политической, а не экономической плоскости, с целью эмоционального воздействия на общественность.

При этом, министр финансов Вардан Арамян призвал не воспринимать слово "спекуляция" как оскорбление. "Мы с большим уважением относимся к нашим партнерам. Это их точка зрения и мы обязаны ее выслушать", - заключил глава Минфина.

Отметим, что по решению председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна, по инициативе депутатов 16 февраля в 11:00 будет созвано внеочередное заседание парламента. В повестке дня включен законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Он был инициирован оппозиционной фракцией <Елк> (<Выход>), которая сумела собрать подписи 29 депутатов вместо требуемых 27. Инициатива, по мнению оппозиции, направлена на предотвращение роста цен и облегчение налогового бремени.

Напомним также, что Налоговый кодекс Армении, принятый в сентябре 2016 года, был раскритикован экспертным и предпринимательским сообществом страны, так как, по их мнению, документ концептуально направлен не на развитие, а на удовлетворение фискальных задач государства. Отмечалось также, что поспешное принятие документа связано было не только с непониманием прежнего правительства стоящих перед страной целей, но и с требованием МВФ и ВБ, которые торопили правительство в связи с необходимостью выделения стране очередного пакета помощи в $130 млн.