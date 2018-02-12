Понедельник, 12 Февраля 2018 18:00

АрмИнфо. Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь тогда, когда Азербайджан откажется от максималистских ожиданий. Об этом 12 января в Ереване на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым сказал армянский лидер Серж Саргсян.

Так, комментируя возможные причины переноса внеочередных президентских выборов в Азербайджане, Саргсян сказал, чтоб этом, знают только сам Алиев и несколько человек. При этом армянский лидер добавил, что не согласен с тем утверждением, что причиной может быть стремление Азербайджана как можно быстрее решить карабахский конфликт.

По его словам, в прошлом были возможности для продвижения процесса, однако действия Баку привели к тому, что сейчас можно лишь говорить об упущенных возможностях. "Вне зависимости от парламентских или президентских выборов в Азербайджане, карабахский конфликт может быть решен только в одном случае - если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереальных ожиданий. До того, пока Азербайджан будет оставаться в объятьях грез и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем надеяться, что конфликт будет решен", - сказал Саргсян.

При этом армянский лидер напомнил, что неоднократно заявлял о готовности Армении на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, интенсифицировать переговоры, снизить напряжение и достичь решения вопроса.

Коснувшись позиции Болгарии по урегулированию карабахского конфликта, президент Армении, в частности сказал: "Я выразил благодарность болгарской стороне за взвешенную позицию по карабахскому вопросу. Болгария всегда, на всех площадках, поддерживала позицию ЕС и выступала за мирное решение конфликта".

Президент Армении отметил, что заявление Азербайджана во время посещения Баку президентом Болгарии о том, что они благодарны Болгарии за его позицию по конфликту - лишь провокация.

Глава армянского государства также сообщил, что по карабахскому вопросу у Армении уже есть достижения. "Достижение заключается в том, что в подписанном 24 ноября прошлого года рамочном соглашении с ЕС содержатся четкие формулировки касательно конфликта. Страны ЕС должны ратифицировать этот документ и придать ему правовую силу с вытекающими из этого последствиями",- резюмировал Саргсян.

Напомним, что 8 февраля Ильхам Алиев в ходе своего выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в очередной раз предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. "Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели>, - сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут "освобождены азербайджанские территории".