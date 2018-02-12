Понедельник, 12 Февраля 2018 16:50

АрмИнфо. "Цель моего визита в регион - не только активизация политического диалога на высоком уровне, но и стимулирование взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений". Об этом 12 февраля на совместной пресс-конференции с главой Армении Сержем Саргсяном в Ереване заявил президент Болгарии Румен Радев, находящийся с государственным визитом в нашей стране.

"Мы обсудили с армянским коллегой наши двусторонние отношения, выразили удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством, которое последние 10 лет динамично развивалось. Мы обоюдно констатировали, что использован не весь существующий потенциал и нужно предпринять дополнительные усилия в этом направлении. Мы с самого утра уже провели ряд встреч, в том числе, и с представителями бизнес-среды. Достигнута договоренность, ориентировочно в июне текущего года в Бургасе провести армяно-болгарский бизнес-форум, на котором будет подписан меморандум о сотрудничестве, который откроет новые возможности для взаимодействия наших стран", - отметил президент Болгарии.

При этом Радев выразил убеждение, что и Армения, и Болгария имеют стратегическое значение, которое должно быть использовано в полном мере, в том числе, посредством мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив. В этом контексте он посчитал важным предложение президента Армении, организовать встречу всех заинтересованных сторон для обсуждения перспектив взаимодействия. "Мы подчеркнули важность подписания между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое в свою очередь может стимулировать армяно- болгарские экономические отношения", - отметил болгарский лидер.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Радев отметил, что урегулирование конфликта важно не только для Армении, но и всего региона. "Я представил ситуацию на Западных Балканах. Ситуация в Черноморском регионе и в Закавказье в числе приоритетов председательства Болгарии в Совете ЕС. Мы также коснулись взаимодействия в сфере безопасности. Армения активный член программы Партнерства во имя мира. Мы можем быть взаимно полезны. Армянская сторона может присутствовать на учениях НАТО в Болгарии", - отметил президент Болгарии.

Говоря о возможностях стимулирования бизнес-контактов и нахождения новых путей взаимодействия, Радев отметил, что в этом вопросе важную роль играет транспорт и коммуникации. "К сожалению, между Арменией и Болгарией отсутствует прямое авиасообщение, которое во многом обусловлено и тем, что у нас нет собственных национальных перевозчиков, и нужно создать благоприятные условия для привлечения частных перевозчиков, что в свою очередь позволит стимулировать наше взаимодействие", - заключил президент Болгарии.

Отметим, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф недавно на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что "в случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой". При этом он сказал, что для осуществления этой идеи Тегерана "сотрудничество Грузии, Ирана, Армении, Азербайджана обязательно".