Понедельник, 12 Февраля 2018 15:55

АрмИнфо. "Иран был и является сторонником мира, мы высоко ценим отношения со всеми нашими соседями, и мы не позволим какой-либо стране своими посягательствами разрушить эти отношения",- так ответил на вопрос о карабахском урегулировании посол ИРИ в РА Сейед Казем Саджади в Ереванском госуниверситете. Обратившись к армянскому народу, дипломат посоветовал также не допустить посягательства на мир в стране.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Иран путем сотрудничества с Арменией пользоваться теми возможностями, что открылись после членства РА в Евразийском экономическом союзе, посол отметил: "Иран до сих пор не узрел каких-либо позитивных сдвигов, связанных с членством Армении в ЕАЭС. Если у вас есть какая-либо информация, сообщите нам об этом".