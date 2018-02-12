Понедельник, 12 Февраля 2018 15:44

АрмИнфо. На данный момент перед представителями Минской группы ОБСЕ стоят 2 задачи - первая включить в процесс переговоров карабахскую сторону, вторая усадить Азербайджан за стол переговоров. Об этом 12 февраля на брифинге в Национальном Собрании заявил руководитель парламентской фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Он отметил, что армянская сторона всегда готова к переговорам, а главная цель минских посредников - объяснить Азербайджану необходимость компромиссов. Рустамян отметил, что последнее заявление председателей Минской группы адресовано Азербайджану, и, если власти АР проявят немного смекалки, то сразу осознают это. "Нам необходимо создать среду благоприятную для переговоров, но до тех пор, пока нет отклика со стороны Баку, это совершенно невозможно", - заключил депутат.

В свою очередь глава фракции "Елк" Никол Пашинян также посчитал, что заявления сопредседателей адресовано Азербайджану, несмотря на то, что посредники не указали на конкретную сторону. Депутат подчеркнул тот факт, что армянская сторона заинтересована в мирном урегулировании карабахского конфликта. По словам Пашиняна, постоянное нарушение режима перемирия и несоблюдение Венских договоренностей является позором, в первую очередь, для стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он заметил, что Азербайджан постоянно уклоняется от реализации мирных договоренностей. В свою очередь глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян отметил, что азербайджанская сторона делает все возможное для дискредитации переговорного процесса по карабахскому урегулированию и сопредседателям это совершенно очевидно. "Армянская сторона неоднократно требовала указать, кто именно виновен в эскалации в зоне конфликта, однако сопредседатели МГ ОБСЕ стараются избегать этого, что, безусловно, способствует обострению конфликта",

- заявил Багдасарян отметив, что на границе необходимо установить средства контроля за режимом прекращения огня. Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам визитов в Ереван и Баку. Сопредседатели призвали стороны добросовестно выполнять все обязательства, которые стороны взяли на себя, на саммите в октябре 2017 года в Женеве, в Вене и Санкт- Петербурге. Сопредседатели также выразили глубокую озабоченность в связи с гибелью людей на линии соприкосновения. Вместе с тем посредники призвали стороны предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности в соответствии с женевским соглашением, соблюдать режим прекращения огня, а также воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. В тоже время, посредники вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта, основывающееся на главных принципах Хельсинкского акта, включая такие принципы, как неприменение силы, территориальная целостность, равные права и самоопределение народов. Вместе с тем, сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего периода выборов.