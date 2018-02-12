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|Никол Пашинян: Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении
|Румен Радев: Болгария всегда имела четкую позицию по карабахскому конфликту
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|Президент Болгарии почтил память жертв Геноцида армян
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|В Армении есть труднопроходимые автомобильные дорог и
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|Продолжаются встречи кандидата в президенты от Республиканской партии Армена Саркисяна с представителями политических сил
|Известны имена двух армян, погибших во время крушения самолёта Ан-148 <Саратовских авиалиний>
|Премьер: В 2018 году в областях Армении ожидается интересная и результативная работа
|Второй пилот потерпевшего в Подмосковье крушение Ан-148 был армянином
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|Премьер-министр Армении выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с крушением самолета Ан-148
|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий
|Армения и Хорватия провели межмидовские политические консультации
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|На минувшей неделе противник более 300 раз нарушил режим прекращения огня
|Посол Армении и начальник СГБ Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности
|Страсти в Константинопольской патриархии ААЦ не утихают: Арам Атешян продолжит оставаться наместником патриарха
|Президент Болгарии 11 февраля с государственным визитом посетит Армению
|Левон Мнацаканян представил посредникам оперативную ситуацию на передовой
|Саргсян: Армения заинтересована в углублении взаимодействия с США
|Президент Нагорного Карабаха провел переговоры с кандидатом в президенты Армении от РПА
|Саакян на встрече с посредниками поднял вопрос участия Арцаха во всех этапах урегулирования карабахского конфликта
|Банк ВТБ (Армения) продлевает срок акции по кредитам в рассрочку до 31 марта 2018г
|В Конверс Банке проходит выставка работ художника Пето Погосяна
|Ардшинбанк - крупнейший налогоплательщик среди банков и прочих финансовых организаций Армении.
|Дебора Гризер: основнaя цель USAID - содействовать экономическому росту в Армении
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|Армен Ашотян: Последнее выступление Президента Азербайджана похоже на спички - относиться к нему серьезно смешно, относиться несерьезно опасно
|Президент Армении привлек внимание сопредседателей МГ ОБСЕ на последние заявления звучащие из Баку
|ЕС желает выполнения сторонами карабахского конфликта соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения
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|Араик Арутюнян: Несмотря на ряд препятствий, сфера туризма в Арцахе успешно развивается
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|В Армении контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией будет возложен на новую инспекцию в сфере здравоохранения
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АрмИнфо. Фракция Республиканской партии не намерена бойкотировать инициированное оппозиционным блоком "Елк" внеочередное заседание по поводу повышения цен на ряд товаров первой необходимости.
"Представители нашей партии никогда не игнорировали предложения своих коллег, и если они считают, что данное заседание необходимо, то мы примем в нем участие", - заключил Багдасарян.
В свою очередь, глава фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что проблема повышения цен и предстоящее премьерство Сержа Саргсяна с концентрацией абсолютной власти на этом посту являются вызовами перед Арменией. "Именно эти вопросы мы намерены обсудить на внеочередном заседании, но мы не уверены, что наши коллеги из РПА появятся на заседании", - отметил Пашинян.
|Саргсян: Карабахский конфликт может быть урегулирован лишь тогда, когда Азербайджан откажется от максималистских ожиданий
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|Посол: Иран не узрел положительных сдвигов после членства Армении в ЕАЭС
|При спонсорстве Банка ВТБ (Армения) завершился 4-й шахматный турнир среди СМИ
|Никол Пашинян: Несоблюдение режима прекращения огня Азербайджаном - позор для сопредседателей МГ ОБСЕ
|Ваграм Багдасарян: Депутаты-республиканцы примут участие во внеочередном заседании парламента, инициированном фракцией "Елк"
|Саргсян: Визит президента Болгарии в Армению сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений
|Раффи Ованнисян пожелал успехов Армену Саркисяну, а члены АНК посчитали его предстоящее выдвижение нелегитимным
|Рейтинговая система выборов может стать яблоком раздора между АРФ "Дашнакцутюн" и Республиканской партией Армении
|Армяно-болгарская договорно-правовая база пополнилась четырьмя новыми соглашениями
|Никол Пашинян: Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении
|Румен Радев: Болгария всегда имела четкую позицию по карабахскому конфликту
|Российский сенатор: Армения никогда не голосовала за решения, которые могли нанести репутационный ущерб России на мировой арене
|Президент Болгарии почтил память жертв Геноцида армян
|В стартовом туре турнира претендентов армянский гроссмейстер встретится с представителем Китая
|В Армении есть труднопроходимые автомобильные дорог и
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-148
|Продолжаются встречи кандидата в президенты от Республиканской партии Армена Саркисяна с представителями политических сил
|Известны имена двух армян, погибших во время крушения самолёта Ан-148 <Саратовских авиалиний>
|Премьер: В 2018 году в областях Армении ожидается интересная и результативная работа
|Второй пилот потерпевшего в Подмосковье крушение Ан-148 был армянином
|В Армении российские летчики уничтожили аэродром условного противника
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с крушением самолета Ан-148
|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий
|Армения и Хорватия провели межмидовские политические консультации
|Армения и США намерены работать на углубление и развитие эффективного сотрудничества
|На минувшей неделе противник более 300 раз нарушил режим прекращения огня
|Посол Армении и начальник СГБ Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности
|Страсти в Константинопольской патриархии ААЦ не утихают: Арам Атешян продолжит оставаться наместником патриарха
|Президент Болгарии 11 февраля с государственным визитом посетит Армению
|Левон Мнацаканян представил посредникам оперативную ситуацию на передовой
|Саргсян: Армения заинтересована в углублении взаимодействия с США
|Президент Нагорного Карабаха провел переговоры с кандидатом в президенты Армении от РПА
|Саакян на встрече с посредниками поднял вопрос участия Арцаха во всех этапах урегулирования карабахского конфликта
|Банк ВТБ (Армения) продлевает срок акции по кредитам в рассрочку до 31 марта 2018г
|В Конверс Банке проходит выставка работ художника Пето Погосяна
|Ардшинбанк - крупнейший налогоплательщик среди банков и прочих финансовых организаций Армении.
|Дебора Гризер: основнaя цель USAID - содействовать экономическому росту в Армении
|Кандидат в президенты Армении: Я не знаю, есть ли в стране политзаключенные
|Армен Ашотян: Последнее выступление Президента Азербайджана похоже на спички - относиться к нему серьезно смешно, относиться несерьезно опасно
|Президент Армении привлек внимание сопредседателей МГ ОБСЕ на последние заявления звучащие из Баку
|ЕС желает выполнения сторонами карабахского конфликта соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения
|Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Арменией по разным направлениям
|12-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Мамедъяров призвал минских посредников оказать политическое и дипломатическое давление на Армению
|Арман Навасардян: Решение Алиева провести досрочные президентские выборы не было спонтанным
|Армен Саркисян встретился с членами Общественного совета
|Араик Арутюнян: Несмотря на ряд препятствий, сфера туризма в Арцахе успешно развивается
|Никол Пашинян: Если Серж Саргсян примет решение о выдвижении своей кандидатуры в премьер-министры, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию
|ANCA-HALC запустили кампанию, призывающую сенаторов США блокировать продажу истребителей F-35 Турции
|В Армении адвокаты и прокуроры могут быть подвергнуты штрафным санкциям за неуважение к суду
|С 1 апреля 2018 года будет запрещен ввоз в Армению транспортных средств с правосторонним расположением руля
|В Арцахе от болезни скончался военнослужащий Айк Акопян
|В Армении контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией будет возложен на новую инспекцию в сфере здравоохранения
|В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Волынкин: В России последовательно выступают за уважение суверенитета и право народов самим определять свою судьбу
|Армения и Казахстан обсудили пути углубления межпарламентского сотрудничества
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили возможности реализации Краковских договоренностей
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