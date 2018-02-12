Понедельник, 12 Февраля 2018 15:39

АрмИнфо. Фракция Республиканской партии не намерена бойкотировать инициированное оппозиционным блоком "Елк" внеочередное заседание по поводу повышения цен на ряд товаров первой необходимости.

"Представители нашей партии никогда не игнорировали предложения своих коллег, и если они считают, что данное заседание необходимо, то мы примем в нем участие", - заключил Багдасарян.

В свою очередь, глава фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что проблема повышения цен и предстоящее премьерство Сержа Саргсяна с концентрацией абсолютной власти на этом посту являются вызовами перед Арменией. "Именно эти вопросы мы намерены обсудить на внеочередном заседании, но мы не уверены, что наши коллеги из РПА появятся на заседании", - отметил Пашинян.