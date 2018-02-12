Понедельник, 12 Февраля 2018 15:36

АрмИнфо. Визит президента Болгарии в Армению сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии армяно-болгарских отношений. Об этом 12 января в Ереване на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым сказал армянский лидер Серж Саргсян.

Он отметил, что в теплой атмосфере провел с болгарским коллегой содержательные обсуждения по повестке двусторонних отношений, были затронуты актуальные международные вопросы, подтверждена приверженность продолжить развивать взаимовыгодные и дружественные отношения. Как отметил Саргсян, на встрече была достигнута договоренность придать импульс взаимовыгодному двустороннему и многостороннему сотрудничеству.

"Я поздравил болгарского коллегу в связи с председательством в Совете ЕС. Европейский Союз является важным партнером Армении и это еще одно направление, где мы можем развивать наше взаимодействие", - отметил армянский лидер.

По словам главы Армении, на встрече также обсуждались армяно-болгарские экономические отношения, обоюдно было выражено удовлетворение положительной динамикой, зафиксированной во взаимном товарообороте. Но, при этом Саргсян добавил, что, не смотря на положительную динамику, использован не весь существующий потенциал, в том числе, в таких направлениях как культура и туризм. По словам, армянского президента, членство Армении в ЕАЭС и Болгарии в ЕС открывают новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Вместе с тем, Саргсян отметил, что на встрече обсуждался и нагорно-карабахский конфликт. При этом он подчеркнул важность содействия партнеров Армении усилиям Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта. Глава Армении также отметил важность наличия в подписанном между Арменией и ЕС соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве пункта, где страны-участники структуры выражают содействие усилиям МГ ОБСЕ. "В завершении нашей встречи я пригласил своего болгарского коллегу на саммит Международной организации Франкофонии, который пройдет осенью в Ереване и с радостью принял его приглашение посетить Болгарию", - заключил Саргсян.