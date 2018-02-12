Понедельник, 12 Февраля 2018 15:14

АрмИнфо. Предвыборные встречи кандидата в президенты от Республиканской партии Армении, посла РА в Великобритании Армена Саркисяна продолжаются - сегодня он провел консультации с членами партии Армянский национальный конгресс, днями ранее лидером партии "Наследие".

В ходе встречи представители АНК, в частности, заявили, что Армения стоит перед серьезными вызовами - неурегулированный карабахский конфликт, растущая миграция, тотальная коррупция, а также отсутствие института демократических выборов. Члены АНК также подчеркнули, что после "фальсификации" конституционного референдума 2015 года в Армении установилась нелегитимная, авторитарная система управления, которая неподотчетна народу. Участники встречи заверили, что сформированный на основе сфальсифицированных выборов в 2017 году парламент также является нелегитимным. "Следовательно, избранный нелегитимным парламентом президент также не может быть легитимным. А выдвижение на посту президента с учетом сложившихся реалий, означает, содействие незаконному режиму и его антиконституционным действиям",- заявили члены АНК. Тем не менее, участники встречи выразили уверенность в том, что в один прекрасный день будет урегулирована карабахская проблема, и в Армении воцарится законная власть. В ходе встречи с Раффи Ованнисяном последний пожелал Армену Саркисяну удачи при реализации предстоящих планов, а также долгих лет службы родине и народу. Завтра состоится встреча Саркисяна с активом "Наследия".