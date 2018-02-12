Понедельник, 12 Февраля 2018 15:08

АрмИнфо. Разногласия по поводу рейтинговой системы между АРФ "Дашнакцутюн" и РПА были еще до формирования коалиции, и АРФД по сей день считает, что данная система не оправдывает себя.

Об этом 12 февраля на брифинге в Национальном Собрании Армении заявил руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян, отвечая на вопрос о том, может ли рейтинговая система выборов стать яблоком раздора между коалиционными партнерами - РПА и АРФД и привести к их политическому "разводу".

"Данный вопрос всегда стоял у нас на повестке, хотя мы знали о том, что наши коалиционные партнеры имеют иную точку зрения. Несмотря на это, мы продолжаем отстаивать нашу позицию и выражаем обеспокоенность этим вопросом", - подчеркнул депутат, добавив, что этот вопрос невозможно будет постоянно обходить стороной, и их коалиционные партнеры должны способствовать поиску наиболее адекватного решения.

В свою очередь глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что противоречия, связанные с рейтинговой системой между РПА и АРФД начались еще в 90- ых годах. "Все дело в том, что в данной ситуации рейтинговая система выборов является оправданной. И мы не видим повода отказываться от нее", - заключил Багдасарян. Отметим, что за отмену рейтинговой системы выборов выступает также блок "Царукян".