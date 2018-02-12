Понедельник, 12 Февраля 2018 14:51

АрмИнфо. Армяно-болгарская договорно-правовая база пополнилась четырьмя новыми соглашениями.

Соглашения были подписаны в рамках государственного визита президента Болгарии Румена Радева в Ереван после армяно-болгарских переговоров на высшем уровне в резиденции президента Армении Сержа Саргсяна.

Так, в присутствии Саргсяна и Радева между правительствами двух стран были подписаны соглашения о взаимной защите секретной информации и сотрудничестве в сфере информационных технологий и коммуникаций. Армения и Болгария также подписали соглашение о регулировании трудовой миграции, а министерства культур двух стран подписали программу сотрудничества на 2018-2020 года.