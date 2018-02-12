Понедельник, 12 Февраля 2018 14:47

АрмИнфо. Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении. Об этом на брифинге в парламенте 12 февраля заявил глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.

Единственным методом помешать планам Сержа Саргсяна, по мнению Пашиняна, является решительное сопротивление народа этому. "Все в наших руках, главное только верить в наши силы и понимать, что необходимо прекратить процесс бесконечного воспроизводства Сержа Саргсяна на различных должностях. И чем скорее, тем лучше", - подчеркнул Пашинян.

Также депутат заявил, что на данный момент все идет к тому, что в руках будущего премьер-министра будет сконцентрирована вся власть. "Следовательно, уже сейчас очевидно, кого хотят выдвинуть на пост премьера представители РПА",- заявил депутат, подчеркнув, что это может привести к серьезным политическим проблемам в Армении.

При этом он выразил уверенность в том, что, несмотря на ограниченные полномочия, в случае своего избрания на посту президента Армен Саркисян сможет осуществить определенные преобразования, особенно с учетом его публичных заявлений о том, что не собирается превращаться в чью-то марионетку. И все же депутат отметил, что не стоит слишком доверять заявлениям Армена Саркисяна. "Заявлять одно, а делать совершенно другое. Как бы то ни было, наша позиция относительно его кандидатуры не изменилась", - заявил Пашинян. Меж тем, глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян в очередной раз заверил, что в РПА пока не обсуждался вопрос кандидата на пост премьера. "На данный момент мы серьезно готовимся к президентским выборам", - заявил Багдасарян. Касаясь того, что Саргсян в свое время давал обещание не претендовать на пост премьера по истечению президентских полномочий, и в случае своего выдвижения на эту должность, по сути, нарушит его, Багдасарян заметил: "Самое главное это интересы Армении, а не слова и обещания. Если мы придем к выводу, что наилучшим кандидатом на пост премьера Армении является Серж Саргсян, то мы выдвинем именно его", - заключил Багдасарян.