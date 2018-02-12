Понедельник, 12 Февраля 2018 14:45

АрмИнфо. Болгария всегда имела четкую позицию по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом 12 февраля на совместной пресс-конференции с главой Армении Сержем Саргсяном в Ереване заявил президент Болгарии Румен Радев, находящийся с государственным визитом в нашей стране.

"Болгария всегда выступала за урегулирование конфликта посредством мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Радев. При этом он добавил, что для нахождения путей урегулирования конфликта важен диалог между президентами Армении и Азербайджана, который был бы основан не на эмоциях, а на мудрости.