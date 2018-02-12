|Саргсян: Карабахский конфликт может быть урегулирован лишь тогда, когда Азербайджан откажется от максималистских ожиданий
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|Посол: Иран не узрел положительных сдвигов после членства Армении в ЕАЭС
|При спонсорстве Банка ВТБ (Армения) завершился 4-й шахматный турнир среди СМИ
|Никол Пашинян: Несоблюдение режима прекращения огня Азербайджаном - позор для сопредседателей МГ ОБСЕ
|Ваграм Багдасарян: Депутаты-республиканцы примут участие во внеочередном заседании парламента, инициированном фракцией "Елк"
|Саргсян: Визит президента Болгарии в Армению сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений
|Раффи Ованнисян пожелал успехов Армену Саркисяну, а члены АНК посчитали его предстоящее выдвижение нелегитимным
|Рейтинговая система выборов может стать яблоком раздора между АРФ "Дашнакцутюн" и Республиканской партией Армении
|Армяно-болгарская договорно-правовая база пополнилась четырьмя новыми соглашениями
|Никол Пашинян: Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении
|Румен Радев: Болгария всегда имела четкую позицию по карабахскому конфликту
|Российский сенатор: Армения никогда не голосовала за решения, которые могли нанести репутационный ущерб России на мировой арене
|Президент Болгарии почтил память жертв Геноцида армян
|В стартовом туре турнира претендентов армянский гроссмейстер встретится с представителем Китая
|В Армении есть труднопроходимые автомобильные дорог и
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-148
|Продолжаются встречи кандидата в президенты от Республиканской партии Армена Саркисяна с представителями политических сил
|Известны имена двух армян, погибших во время крушения самолёта Ан-148 <Саратовских авиалиний>
|Премьер: В 2018 году в областях Армении ожидается интересная и результативная работа
|Второй пилот потерпевшего в Подмосковье крушение Ан-148 был армянином
|В Армении российские летчики уничтожили аэродром условного противника
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с крушением самолета Ан-148
|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий
|Армения и Хорватия провели межмидовские политические консультации
|Армения и США намерены работать на углубление и развитие эффективного сотрудничества
|На минувшей неделе противник более 300 раз нарушил режим прекращения огня
|Посол Армении и начальник СГБ Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности
|Страсти в Константинопольской патриархии ААЦ не утихают: Арам Атешян продолжит оставаться наместником патриарха
|Президент Болгарии 11 февраля с государственным визитом посетит Армению
|Левон Мнацаканян представил посредникам оперативную ситуацию на передовой
|Саргсян: Армения заинтересована в углублении взаимодействия с США
|Президент Нагорного Карабаха провел переговоры с кандидатом в президенты Армении от РПА
|Саакян на встрече с посредниками поднял вопрос участия Арцаха во всех этапах урегулирования карабахского конфликта
|Банк ВТБ (Армения) продлевает срок акции по кредитам в рассрочку до 31 марта 2018г
|В Конверс Банке проходит выставка работ художника Пето Погосяна
|Ардшинбанк - крупнейший налогоплательщик среди банков и прочих финансовых организаций Армении.
|Дебора Гризер: основнaя цель USAID - содействовать экономическому росту в Армении
|Кандидат в президенты Армении: Я не знаю, есть ли в стране политзаключенные
|Армен Ашотян: Последнее выступление Президента Азербайджана похоже на спички - относиться к нему серьезно смешно, относиться несерьезно опасно
|Президент Армении привлек внимание сопредседателей МГ ОБСЕ на последние заявления звучащие из Баку
|ЕС желает выполнения сторонами карабахского конфликта соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения
|Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Арменией по разным направлениям
|12-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Мамедъяров призвал минских посредников оказать политическое и дипломатическое давление на Армению
|Арман Навасардян: Решение Алиева провести досрочные президентские выборы не было спонтанным
|Армен Саркисян встретился с членами Общественного совета
|Араик Арутюнян: Несмотря на ряд препятствий, сфера туризма в Арцахе успешно развивается
|Никол Пашинян: Если Серж Саргсян примет решение о выдвижении своей кандидатуры в премьер-министры, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию
|ANCA-HALC запустили кампанию, призывающую сенаторов США блокировать продажу истребителей F-35 Турции
|В Армении адвокаты и прокуроры могут быть подвергнуты штрафным санкциям за неуважение к суду
|С 1 апреля 2018 года будет запрещен ввоз в Армению транспортных средств с правосторонним расположением руля
|В Арцахе от болезни скончался военнослужащий Айк Акопян
|В Армении контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией будет возложен на новую инспекцию в сфере здравоохранения
|В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Волынкин: В России последовательно выступают за уважение суверенитета и право народов самим определять свою судьбу
|Армения и Казахстан обсудили пути углубления межпарламентского сотрудничества
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили возможности реализации Краковских договоренностей
АрмИнфо. Болгария всегда имела четкую позицию по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом 12 февраля на совместной пресс-конференции с главой Армении Сержем Саргсяном в Ереване заявил президент Болгарии Румен Радев, находящийся с государственным визитом в нашей стране.
"Болгария всегда выступала за урегулирование конфликта посредством мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Радев. При этом он добавил, что для нахождения путей урегулирования конфликта важен диалог между президентами Армении и Азербайджана, который был бы основан не на эмоциях, а на мудрости.
|Саргсян: Карабахский конфликт может быть урегулирован лишь тогда, когда Азербайджан откажется от максималистских ожиданий
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|Посол: Иран не узрел положительных сдвигов после членства Армении в ЕАЭС
|При спонсорстве Банка ВТБ (Армения) завершился 4-й шахматный турнир среди СМИ
|Никол Пашинян: Несоблюдение режима прекращения огня Азербайджаном - позор для сопредседателей МГ ОБСЕ
|Ваграм Багдасарян: Депутаты-республиканцы примут участие во внеочередном заседании парламента, инициированном фракцией "Елк"
|Саргсян: Визит президента Болгарии в Армению сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений
|Раффи Ованнисян пожелал успехов Армену Саркисяну, а члены АНК посчитали его предстоящее выдвижение нелегитимным
|Рейтинговая система выборов может стать яблоком раздора между АРФ "Дашнакцутюн" и Республиканской партией Армении
|Армяно-болгарская договорно-правовая база пополнилась четырьмя новыми соглашениями
|Никол Пашинян: Недопущение очередного воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является задачей номер один в Армении
|Румен Радев: Болгария всегда имела четкую позицию по карабахскому конфликту
|Российский сенатор: Армения никогда не голосовала за решения, которые могли нанести репутационный ущерб России на мировой арене
|Президент Болгарии почтил память жертв Геноцида армян
|В стартовом туре турнира претендентов армянский гроссмейстер встретится с представителем Китая
|В Армении есть труднопроходимые автомобильные дорог и
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-148
|Продолжаются встречи кандидата в президенты от Республиканской партии Армена Саркисяна с представителями политических сил
|Известны имена двух армян, погибших во время крушения самолёта Ан-148 <Саратовских авиалиний>
|Премьер: В 2018 году в областях Армении ожидается интересная и результативная работа
|Второй пилот потерпевшего в Подмосковье крушение Ан-148 был армянином
|В Армении российские летчики уничтожили аэродром условного противника
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с крушением самолета Ан-148
|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий
|Армения и Хорватия провели межмидовские политические консультации
|Армения и США намерены работать на углубление и развитие эффективного сотрудничества
|На минувшей неделе противник более 300 раз нарушил режим прекращения огня
|Посол Армении и начальник СГБ Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности
|Страсти в Константинопольской патриархии ААЦ не утихают: Арам Атешян продолжит оставаться наместником патриарха
|Президент Болгарии 11 февраля с государственным визитом посетит Армению
|Левон Мнацаканян представил посредникам оперативную ситуацию на передовой
|Саргсян: Армения заинтересована в углублении взаимодействия с США
|Президент Нагорного Карабаха провел переговоры с кандидатом в президенты Армении от РПА
|Саакян на встрече с посредниками поднял вопрос участия Арцаха во всех этапах урегулирования карабахского конфликта
|Банк ВТБ (Армения) продлевает срок акции по кредитам в рассрочку до 31 марта 2018г
|В Конверс Банке проходит выставка работ художника Пето Погосяна
|Ардшинбанк - крупнейший налогоплательщик среди банков и прочих финансовых организаций Армении.
|Дебора Гризер: основнaя цель USAID - содействовать экономическому росту в Армении
|Кандидат в президенты Армении: Я не знаю, есть ли в стране политзаключенные
|Армен Ашотян: Последнее выступление Президента Азербайджана похоже на спички - относиться к нему серьезно смешно, относиться несерьезно опасно
|Президент Армении привлек внимание сопредседателей МГ ОБСЕ на последние заявления звучащие из Баку
|ЕС желает выполнения сторонами карабахского конфликта соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения
|Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Арменией по разным направлениям
|12-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Мамедъяров призвал минских посредников оказать политическое и дипломатическое давление на Армению
|Арман Навасардян: Решение Алиева провести досрочные президентские выборы не было спонтанным
|Армен Саркисян встретился с членами Общественного совета
|Араик Арутюнян: Несмотря на ряд препятствий, сфера туризма в Арцахе успешно развивается
|Никол Пашинян: Если Серж Саргсян примет решение о выдвижении своей кандидатуры в премьер-министры, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию
|ANCA-HALC запустили кампанию, призывающую сенаторов США блокировать продажу истребителей F-35 Турции
|В Армении адвокаты и прокуроры могут быть подвергнуты штрафным санкциям за неуважение к суду
|С 1 апреля 2018 года будет запрещен ввоз в Армению транспортных средств с правосторонним расположением руля
|В Арцахе от болезни скончался военнослужащий Айк Акопян
|В Армении контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией будет возложен на новую инспекцию в сфере здравоохранения
|В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Волынкин: В России последовательно выступают за уважение суверенитета и право народов самим определять свою судьбу
|Армения и Казахстан обсудили пути углубления межпарламентского сотрудничества
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили возможности реализации Краковских договоренностей
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя