Понедельник, 12 Февраля 2018 12:59

АрмИнфо. Президент Болгарии Румен Радев, находящийся в Армении с государственным визитом, сегодня утром посетил мемориальный комплекс <Цицернакаберд> и почтил память невинных жертв Геноцида армян в Османской Турции в 1915 году.

Радев возложил венок к вечному огню и посадил ель в Аллее памяти. Он также побывал в Музее-институте Геноцида армян. Президента Болгарии Румена Радева сопровождали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, мэр Еревана Тарон Маргарян.