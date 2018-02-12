Понедельник, 12 Февраля 2018 12:23

АрмИнфо. По положению на 10.00 12-го февраля на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар, а также перевал Варденяц. МЧС Армении рекомендует водителям использовать исключительно зимними шины.

Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех автомобилей.