Понедельник, 12 Февраля 2018 12:18

АрмИнфо. Продолжаются встречи кандидата в президенты от Республиканской партии, посла РА в Великобритании Армена Саркисяна с представителями политических сил.

В ходе встречи с членами партии Рамкавар Азатакан Армении ее лидер Акоп Аветикян подчеркнул, что приветствует выдвижение Армена Саркисяна на посту президента, поскольку, учитывая его опыт и пройденный путь, он сможет сформировать в стране новую политическую культуру и новые реалии. Довольно острые дебаты развернулись во время встречи кандидата с членами блока "Царукян". Представителей блока, в частности, интересовали ведения кандидата по преодолению социально-экономического кризиса в Армении, решению политических проблем. А самое главное, членов блока интересовал вопрос о том, каким образом намерен Саркисян с учетом ограниченных президентских полномочий обеспечить баланс между ветвями власти, если он, вообще, намерен или способен сделать это. Кандидат успокоил членов блока, заверив, что в случае своего избрания по прошествии некоторого времени он решит все эти вопросы, ибо время лучший судья, и лишь оно способно доказать достоверность данных обещаний.

В свою очередь, Армен Саркисян отметил, что пришел услышать подходы членов ПРАА относительно будущего страны и процессов по ее развитию. Члены партии подчеркнули необходимость обеспечения доминирования закона в стране, изменение внутриполитической атмосферы, укрепления взаимодействия Армения-Диаспора. Армен Саркисян представил свои подходы по решению этих проблем.

Кандидат провел встречу также с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном. В ходе встречи были обсуждены социально-экономические, внутриполитические и внешнеполитические вопросы. Эти же вопросы были обсуждены в ходе встречи Саркисяна с членами партии "Гнчакян".

Довольно острые дебаты развернулись во время встречи кандидата с членами блока "Царукян". Представителей блока, в частности, интересовали ведения кандидата по преодолению социально-экономического кризиса в Армении, решению политических проблем. А самое главное, членов блока интересовал вопрос о том, каким образом намерен Саркисян с учетом ограниченных президентских полномочий обеспечить баланс между ветвями власти, если он, вообще, намерен или способен сделать это. Кандидат успокоил членов блока, заверив, что в случае своего избрания по прошествии некоторого времени он решит все эти вопросы, ибо время лучший судья, и лишь оно способно доказать достоверность данных обещаний.