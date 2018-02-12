Понедельник, 12 Февраля 2018 12:06

АрмИнфо. Известны имена двух армян, погибших во время крушения самолёта Ан-148 <Саратовских авиалиний>.

По данным телеграмм-канала Mash, один из погибших армян - второй пилот экипажа Сергей Гамбарян. В списке погибших также числится пассажирка Варсик Севоян. По предварительным данным, при крушении погибли все находящиеся на борту Ан-148 - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Об исчезновении пассажирского Ан-148 с радаров экстренные службы сообщили утром 11 февраля. По имеющимся данным самолёт, вылетевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья.